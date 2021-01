Kuolleeksi julistettu ranskalais­nainen on jo kolme vuotta yrittänyt todistaa olevansa elossa

Jeanne Pouchain menetti henkilökorttinsa, ajokorttinsa, terveysvakuutuksensa ja pankkitilinsä oikeuden päätöksen takia.

Ranskalainen Jeanne Pouchain julistettiin oikeudessa kuolleeksi marraskuussa 2017. Ranskan viranomaisten silmissä Puchain lakkasi olemasta. Ongelmana kuitenkin on, että 58-vuotias Pouchain on elossa, The Guardian uutisoi.

Viimeiset kolme vuotta Saint-Josephissa lähellä Lyonia asuva Pouchain on yrittänyt todistaa olevansa elossa.

– Tapasin asianajajan, joka sanoi minulle, että asia ratkeaisi nopeasti, koska olin käynyt lääkärillä, joka oli todistanut, että olin erittäin elossa. Mutta koska kyse oli lainvoimaisesta päätöksestä, tämä ei riittänyt, Pouchain on kertonut paikallisille toimittajille.

Erikoisen tilanteen taustalla on vuosia jatkunut kiista Pouchainin ja tämän entisen työntekijän välillä. Työntekijä haastoi Pouchainin oikeuteen menetettyään työpaikkansa, kun Pouchainin siivousfirma oli menettänyt suuren sopimuksen vuonna 2000, The Local uutisoi AFP:n pohjalta.

Vuonna 2004 Pouchain määrättiin maksamaan entiselle työntekijälleen 14 000 euroa vahingonkorvauksia. Koska kanne oli nostettu kuitenkin Pouchainin yritystä eikä naista itseään vastaan, ei korvausten maksamista laitettu täytäntöön.

Vuonna 2009 ex-työntekijä nosti kanteen Pouchainia vastaan suoraan, mutta tuolloin tapausta ei käsitelty oikeudessa. Vuonna 2016 valitustuomioistuin otti kuitenkin asian käsittelyyn. Pouchainin uskottiin kuolleen, minkä takia hänen puolisonsa ja poikansa tuomittiin maksamaan vahingonkorvauksia. Puoliso ja poika eivät olleet kuulemisessa läsnä.

Jeanne Pouchainin kiista entisen työntekijän kanssa sai odottamattomat seuraukset.­

Pouchainin entisen työntekijän asianajajan mukaan nainen itse on syypää vaikeaan tilanteeseensa. Asianajaja väittää, että nainen olisi esittänyt kuollutta välttääkseen oikeusprosessin.

Pouchainin asianajajan mukaan ex-työntekijä väitti Pouchainin kuolleen ja oikeus uskoi tätä.

– Se on hullu tarina. En voinut uskoa sitä. En olisi koskaan ajatellut, että tuomari julistaa jonkun kuolleeksi ilman kuolintodistusta. Mutta kantaja oli väittänyt ilman mitään todisteita, että Pouchain oli kuollut ja kaikki uskoivat häntä. Kukaan ei tarkistanut, asianajaja Sylvain Cormier väittää.

Koska Pouchain julistettiin kuolleeksi, hän menetti henkilökorttinsa, ajokorttinsa, pankkitilinsä ja terveysvakuutuksensa.

Naista ei ole vieläkään täysin palautettu ”elävien kirjoihin”.

– Valtion virastot sanovat minulle, etten ole enää kuollut, mutten ole vielä elossakaan. Olen tekeillä.