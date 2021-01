Useita venäjän­kielisiä mukana Capitolin valtauksessa – Kristina lensi Trumpin tueksi Oregonista, Mihail matkasi New Yorkista...

Kun Donald Trumpin tukijat tunkeutuivat Yhdysvaltain kongressiin, väkijoukon yllyttäjinä toimi lukuisia venäjänkielisiä. Pidätetyiksi joutuivat tähän tietoon ainoastaan Moldovasta kotoisin olevat äiti ja tytär.

Yhdysvaltain kongressirakennuksen väkivaltaiseen valtaukseen 6. tammikuuta otti osaa joko rynnäköijinä, tarkkailijoina tai yllyttäjinä myös useita venäjänkielisiä henkilöitä, joista ainoastaan joidenkin henkilötarina tiedetään tarkemmin.

Muutamien läsnäolo käy sen sijaan ilmi ainoastaan internetissä julkaistuilta videopätkiltä, joilta kuuluu venäjänkielisiä kehotuksia siinä vaiheessa, kun presidentti Donald Trumpin kannattajiksi ilmoittautunut väkijoukko alkaa tunkeutua sisälle Capitolin rakennukseen estääkseen Joe Bidenin presidenttiyden muodollisen sinetöimisen kongressin istunnossa.

Yhdeltä videolta kuuluu esimerkiksi venäjänkielinen kehotus ”Smelee, smelee”, minkä voi kääntää hyökkääjille osoitetuksi kehotukseksi ”rohkeammin, rohkeammin”. Toiselta videolta kuuluu kehotus ”Davai bystree”, mikä tarkoittaa puolestaan ”Toimi nopeammin”.

(Alla olevalta videolta kuuluu venäjänkielinen kehotus ”rohkeammin, rohkeammin”.)

Eniten julkisuutta ovat saaneet 28-vuotias Kristina Malimon ja hänen 54-vuotias äitinsä Jevgenia Malimon, jotka olivat lentäneet Washingtoniin toiselta puolelta maata – eli länsirannikolla sijaitsevasta Oregonin osavaltiosta asti – tukeakseen Trumpia. He joutuivat pidätetyksi ja epäillyiksi mellakkaan osallistumisesta.

Kaksikko on kotoisin Moldovasta eli entisestä Neuvostoliitosta. Nykyisin he asuvat pysyvästi Yhdysvalloissa, jonne perhe pääsi muuttamaan kerrottuaan kotimaassaan kokemastaan uskonnollisesta vainosta.

(Alla kuva Kristina Malimonin Instagram-tililtä.)

Kristina Malimon on nykyisin republikaanisen puolueen aktivisti Oregonissa. Hän toimii varajohtajana Oregonin nuoret republikaanit -järjestössä. Hän on myös Multnomahin piirikunnan edustaja republikaanisessa puolueessa ja mukana äärikonservatiivisessa Turning Point USA -järjestössä sekä Trump-myönteisessä ajatuspajassa nimeltä Falkirk Center.

Kristinan Instagram-tilillä on yli 25 000 seuraajaa ja hän julkaisee sivuillaan usein valokuvia tunnettujen republikaanien kanssa. Jouluna hän postasi esimerkiksi yhteiskuvan Trumpin pitkäaikaisen liittolaisen Roger Stonen kanssa ja onnitteli tätä täydestä armahduksesta.

Trump armahti juuri ennen joulua neuvonantajanaan toimineen Stonen, joka oli saanut alkujaan kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeusrangaistuksen valehtelusta erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan yhteydessä.

(Stonen ja Malimonin yhteiskuva.)

Jouluna Kristina Malimon vannoi niin ikään Instagramissa tukeaan Trumpille ja kutsui ihmisiä liittymään Trumpin tukijoukkoihin loppiaiseksi 6. tammikuuta.

– Presidentti Trump taistelee meidän puolestamme ja me kansalaiset taistelemme hänen puolestaan. Olemme Jumalan ja totuuden puolella, ja me olemme jälleen voitokkaita. Liittykää meidän joukkoomme Washingtoniin 6. tammikuuta. Jumala suojelkoon Amerikkaa, siunatkoon Jumala meidän PARASTA presidenttiämme @realdonaldtrump, Kristina kirjoitti seuraajilleen.

Äiti ja tytär pidätettiin Capitolin valtauksen yhteydessä ja heitä odottaa kesäkuussa oikeudenkäynti, jossa heitä syytetään ”tunkeutumisesta tai yrityksestä tunkeutua Capitolin rakennukseen” poliisin hajaantumiskehotuksista huolimatta.

Kumpikin kiistää syyllisyytensä. Kaksikko on nyt vapautettu, mutta heillä on matkustuskielto Washingtoniin, jonne he saavat tulla seuraavan kerran vasta omaan oikeudenkäyntiinsä.

Yhdysvaltain mediassa levisi aluksi epäily, että äiti ja tytär olisivat kotoisin Venäjältä, minkä vuoksi Venäjän suurlähetystö kiiruhti ilmoittamaan uutistoimisto Tassin kautta, että yhtään heidän kansalaistaan ei ole pidätettyjen joukossa.

Myöhemmin selvisi, että perhe on kotoisin Moldovasta. Kristina puhuu sujuvaa englantia, mutta hänen äitinsä joutui pyytämään kuulusteluihin itselleen venäjän kielen tulkin.

Capitolin tapahtumia seurasi aktiivisesti myös Pietarista alkujaan kotoisin oleva Mihail Vinogradov, 59, joka asuu nykyisin New Yorkissa.

Vinogradov piti tapahtumista omaa videoblogiaan, jolle hän haastatteli myös muutamia muita kadulla tapaamiaan venäjänkielisiä. Pietarilainen 47news-sivusto oli bongannut hänen värikkään selostuksensa Ellipse-puiston ja Capitol Hillin tapahtumista.

Vinogradovilla on New Yorkissa oma korubisnes, mutta Washingtoniin hän kertoi matkustaneensa varta vasten Trumpia tukemaan.

Vinogradov tapasi muun muassa nuoren Pietarista kotoisin olevan miehen, joka kertoi tulleensa niin ikään New Yorkista Washingtoniin nimenomaan Trumpin presidenttiyttä tukeakseen.

– Totta kai! Nyt täytyy etsiä jostain (mielenosoitus)tarvikkeita, pietarilaismies sanoo Vinogradovin julkaisemilla videoilla.

Vinogradov on selvästi innoissaan kaikesta näkemästään ja hän sanoo olevansa varma, että Trump ei väisty presidentin paikalta.

– Kun olet täällä keskellä kaikkea, ymmärrät selkeästi, että hän ei voi lähteä pois noin vain. He eivät antaudu. Amerikka selviää! Ja siitä tulee great (suuri), Vinogradov hehkuttaa yhdellä videollaan, jossa hän on seuraamassa Trumpin esiintymistä Valkoisen talon tuntumassa ennen Capitol-kukkulan väkivaltaisia tapahtumia.

Myöhemmin Vinogradov kuvaa Capitol Hillillä, kuinka ihmiset alkavat rynnäköidä sisälle kongressirakennukseen ja kuinka sieltä myöhemmin päästetään osa Trumpin kannattajaporukasta esteettä ulos.

– He sanovat, että tämä on heidän talonsa, Vinogradov tulkkaa venäjänkielisille katsojilleen tapahtumia.

47news haastatteli Vinogrdadovia vielä mellakan jälkeen. Tuolloin hän ilmaisi pelkäävänsä, että Trump pakotetaan eroon. Hän myös epäili, että Capitolin mellakka oli Trumpin vastustajien lietsoma ja se saatiin käyntiin tahallisten provokaattoreiden avulla.

– Jos muutaman tunnin sisällä ei oteta käyttöön sotatilalakia, me saamme sanoa hyvästit sille maalle, jota me rakastamme. Luulen, että vainot alkavat. Hyvästi se Amerikka, jonka me tunsimme.

Presidentti Donald Trumpin kannattaja suihkuttaa poliisin päälle ilokaasuksi väitettyä kaasua yrittäessään tunkeutua Capitol-rakennukseen 6. tammikuuta.­

Kolmas näkyvyyttä saanut Capitolin valtauksessa läsnä ollut venäjänkielinen henkilö on ukrainalainen Sergei Dubinin, 39, joka on kotoisin Itä-Ukrainan Luhanskista.

Tarkkaavaiset netinkäyttäjät tunnistivat hänet poseerauskuvasta, jossa hän näkyy QAnon-salaliittojärjestön ”shamaanina” tunnetun Jake Angelin vierellä. Kuvasta saa vaikutelman, että kyse olisi pikemminkin fanikuvasta kuin normaalista uutiskuvadokumentista.

(Kuvaparissa Dubinin näkyy ensin raportoimassa Itä-Ukrainan sodasta 2014 ja sitten aivan hänen näköisensä henkilö poseeraa Angelin vierellä Capitolilla.)

Dubinin on toiminut Inter-televisiokanavan kuvaajana, mutta koska hän on tehnyt paljon töitä Itä-Ukrainan sota-alueella, häneen kohdistuu epäluuloja molemmin puolin. Luhanskin venäläismielinen nukkehallinto on etsintäkuuluttanut hänet epäiltynä nimenomaan ukrainalaismielisen ”terrorismin tukemisesta”. Etsintäkuulutus vuodelta 2017 löytyy yhä netistä.

Dubinin roolista Capitolilla ei ole varmuutta. Joidenkin mukaan hän oli paikalla tavallisen uutiskuvaajan roolissa. Toiset pelkäävät puolestaan, että hän olisi voinut joutua jonkun tai joidenkin tiedustelupalveluiden painostuksen kohteeksi.

On mahdollista, että kaikki nyt ilmi tulleet paikalla olleet venäjänkieliset ovat olleet mukana pelkästään joko omasta Trump-vakaumuksestaan tai esimerkiksi toimittajan ammattiin liittyvien työtehtäviensä takia.

Yhdysvaltalainen amiraali James Stavridis arvioi kuitenkin tuoreeltaan, että olisi hyväuskoista ajatella, etteivätkö esimerkiksi Venäjä tai Kiina olisi pyrkineet saamaan paikalle omia edustajiaan tunkeutujien joukkoon.

(Stavridisin lausunto videolla.)

– Mietin, kuinka monia Venäjän toimijoita oli siellä paikalla... Capitolhan on täynnä salaisia dokumentteja. Jos ajattelet, että siellä ei ollut venäläisiä tunkeutujia, olet naiivi, Stavridis sanoi.

Stavridis oli Naton Euroopan-joukkojen (SACEUR) komentajana vuosina 2009–2013. Hän kävi Suomessa 2010.