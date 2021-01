Ristiriitaiset tiedot Kim Jong-unin siskon asemasta herättävät huomiota – isoveljen asema vankentui entisestään

Kim Jong-un nimitettiin Korean työväenpuolueen pääsihteeriksi viikonloppuna huipentuneessa kongressissa. Sisaren Kim Yo-jongin nimi katosi yhdeksänhenkisen politbyroon jäsenten listalta.

Pohjois-Korean työväenpuolue valitsi viime viikon loppupuolella järjestetyssä kongressissa uuden keskuskomitean sekä yhdeksänjäsenisen politbyroon, joka on puolueen korkein toimeenpaneva elin. Reutersin mukaan politbyroon jäsenistä valtion mediassa maanantaina julkaistu nimilista on herättänyt kysymyksiä maan johtajan Kim Jong-unin sisaren Kim Yo-jongin asemasta.

Kim Yo-jongin nimeä ei listalta löydy, vaikka hänen vaikutusvaltansa on ulkopuolisten silmissä näyttänyt kasvavan hiljalleen viimeisten seitsemän vuoden kuluessa. Useista kymmenistä puolueen jäsenistä koostuvan keskuskomitean nimilistalta Kim Yo-jong kuitenkin löytyy.

Yleiskuva Korean työväenpuolueen kongressista julkaistiin torstaina.­

Keskuskomitean tehtävänä on kartoittaa diplomaattisia, sotilaallisia sekä taloudellisia tavoitteita seuraaville viidelle vuodelle.

Kim Yo-jong nousi puolueen Korean työväenpuolueen politbyroohon vuonna 2017 kaikkien aikojen toisena naisena tätinsä Kim Kyong-huin jälkeen. Viime elokuussa Etelä-Korean tiedusteluviranomaiset kertoivat hänen olevan tosiasiassa veljensä jälkeen toisena valtion arvojärjestyksessä.

Reutersin mukaan sulkeutuneesta valtiosta kantautuvat tiedot antavat kuitenkin ristiriitaisen kuvan Kim Yo-jongin asemasta. Vaikka hän ei ole enää politbyroon jäsen, kongressin alkaessa hän kuitenkin istui ensimmäistä kertaa johtajille tarkoitetulla korokkeella 38 muun puolueen johtohahmon rinnalla.

Kim Yo-jong tallentui kameraan istuessaan kongressissa maan johtajille tarkoitetulla korokkeella. Hän on veljensä vasemmalla puolella heti tämän takana olevalla rivillä.­

– On liian varhaista vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä hänen asemastaan, koska hän on edelleen keskuskomitean jäsen ja on olemassa mahdollisuus, että hän on noussut muihin merkittäviin virkoihin, eteläkorealaisen Kyungnamin yliopiston Pohjois-Korean-tutkimuksen professori Lim Eul-chul arvioi uutistoimistolle.

Yhdysvaltalaisen Stimson Centerin Pohjois-Korean johdon asiantuntijan Michael Maddenin mukaan Kim Yo-jongilla on korkeimman tason vaikutusvaltaa maan politiikkaan riippumatta siitä, onko hän politbyroon jäsen vai ei.

– Olemme tottuneet näkemään hänet julkisemmassa roolissa, mutta Kim Yo-jongin poliittisen juuret ja häntä muokanneet urakokemukset ovat kulissien takaisia. Kyse ei ole siitä, että istutaan korokkeella kuuntelemassa puheita, Madden sanoi.

Puolueen jäsenistöä kokouksessa sunnuntaina.­

Viikonlopun kongressissa isoveli Kim Jong-un vahvisti entisestään asemaansa, kun hänet valittiin virallisesti puolueen pääsihteeriksi. Tittelin edellinen haltija oli sisarusten vuonna 2011 menehtynyt isä Kim Jong-il.

Vuonna 2012 puolue nimesi edellisenä vuonna kuolleen Kim Jong-ilin ”ikuiseksi pääsihteeriksi” ja Kim Jong-unin ”ensimmäiseksi sihteeriksi”.

Valtion uutistoimiston KCNA:n mukaan kongressi ”hyväksyi täysin” Kim Jong-unin ylennyksen pääsihteeriksi. KCNA kutsui asemaa ”vallankumouksen ykkösaivoiksi” sekä ”johtajuuden ja yhtenäisyyden keskukseksi”.

Kim Jong-un on nyt puolueensa pääsihteeri.­

Muutoksen katsotaan heijastelevan Kimin yhä absoluuttisemmaksi muuttunutta valta-asemaa sekä hänen kasvanutta itseluottamustaan yksinvaltiaana. Maddenin mukaan ylennys antaa Kim Jong-unille mahdollisuuden keskittyä harkitumpiin toimiin normaalien päivärutiinien sijaan.

– Pohjois-Korea toimii tällä hetkellä kuin heimo ja Kim Jong-un haluaa sen toimivan kuin monarkia, Madden sanoi.