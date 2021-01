Poliisia hakattiin rajusti, toinen huusi tuskasta puristuksissa – videot paljastavat: Näin väkivaltainen kongressi-isku oli

Videomateriaali paljastaa kammottavia hetkiä keskellä Yhdysvaltain kongressitalon valtausta.

Yhdysvaltain kongressirakennuksen valtaus viime keskiviikkona oli hetkittäin paljon vaarallisempi ja väkivaltaisempi kuin alun perin ymmärrettiin.

Tämä käy ilmi viikonloppuna julki tulleista videoista sekä viranomaisten asiakirjoista, joista on alkanut piirtyä hyytävä kuva niin iskun valmistelusta kuin toteutuksestakin.

Vaarallisina pidetyt äärioikeistoryhmittymät olivat amerikkalaismedian selvitysten perusteella jo etukäteen suunnitelleet iskua vaihtamalla netissä viestejä tarvittavasta varustuksesta ja pohtineet muun muassa kongressirakennuksen ikkunoiden ja rakenteiden kestävyyttä.

Toistaiseksi on vaikea sanoa varmuudella, kuinka organisoituneesti joukko lopulta toimi ja kuinka paljon valtaajien joukossa oli raakaan väkivaltaan valmiita henkilöitä. Jo nyt johtopäätös kuitenkin on, että paljon tapahtunutta pahemminkin olisi voinut käydä.

Poliisi sai tilanteen hallintaan vasta tunteja valtauksen alkamisen jälkeen.­

Tämänhetkisen tiedon mukaan yksi poliisi kuoli saamiinsa vammoihin, ja poliisi ampui yhden mellakoitsijan. Kolme kuoli erilaisista lääketieteellisistä syistä, ilmeisesti ainakin yksi väkijoukon rusentamana.

Tilanne oli varsinkin sisälläolijoiden silmissä äärimmäisen vakava. Senaatin republikaanijohtajan Mitch McConnellin nimettömänä pysytellyt avustaja kertoi Washington Postille soittaneensa kongressirakennuksesta kaikille, jotka mieleen juolahtivat: puolustus- ja oikeusministeriöön, naapuriosavaltioiden kuvernööreille ja Washingtonin pormestarinvirastoon. Hänen viestinsä oli, että jos kohta ei tule apua, ihmisiä voi kuolla.

Puolisotilaallisia ryhmiä

Video- ja kuvamateriaalin perusteella Capitolille tunkeutujien joukossa oli ryhmittymiä, jotka olivat kaikkea muuta kuin pelkästään MAGA-lippiksiin ja Trump-paitoihin pukeutuneita mielenosoittajia.

Toistaiseksi on tunnistettu ainakin kolmen äärioikeistoryhmittymän kannattajia. Proud Boys, Three Percenters ja Oath Keepers ovat maan ääriryhmiä seuraaville tuttuja nimiä jo aiemmista levottomuuksista. Kaksi jälkimmäistä luokitellaan käytännössä puolisotilaallisiksi järjestöiksi, jotka vastustavat liittovaltiota.

Kun Capitolin uloimman eristyskehän aidat olivat keskiviikkona kaatuneet, kuvissa näkyy, kuinka luotiliivein ja kypärin varustautuneet valkoiset miehet taivaltavat väkijoukon läpi jonossa ja määrätietoisesti. Jotkut sisällä olijat joutuivat heidän kanssa silmäkkäin.

Puolisotilaallisen Oath Keepers -ryhmittymän jäsen kuvattiin Capitolin portailla.­

– Se oli kouliintunut ryhmä puolisotilaallisia terroristeja, joka hyökkäsi kimppuumme, kuvaili yksi poliisi Buzzfeedille.

– Heillä oli radioita, me löysimme ne, heillä oli kaksisuuntaisia kommunikaatiovälineitä, korvanappeja. Heillä oli tyrmäyssuihkeita, tainnutuskranaatteja … he olivat valmistautuneita. He asettivat omatekoisia pommeja strategisesti kahteen eri paikkaan. Näillä kavereilla oli sotilaskoulutus. Moni oli entisiä sotilaita, poliisi kertoi käsityksenään.

Ainakin kaksi poliisilaitosta Yhdysvalloissa on käynnistänyt jo tutkinnan vapaalla olleiden poliisiensa mahdollisesta osallistumisesta mellakkaan.

Videot eivät herkimmille

Sisätiloista kuvatuissa videoissa näkyy myös paniikki, kun jotkut poliiseista yrittivät estää väkijoukon etenemisen. Ainakin CNN:n ja MSNBC:n viikonloppuna julkaisemalla videolla kypäräpäiset poliisit joutuivat ahtaassa tilassa kovaan höykytykseen ja yksi poliiseista huutaa tuskissaan oltuaan pahasti puristuksissa. Poliisi selvisi lopulta tiettävästi vähin vammoin.

Esimerkiksi oheinen MSNBC-kanavan uutisraportti (Youtube) näyttää väkivallan rajuuden. Mainittu video alkaa raportissa noin kuuden ja puolen minuutin kohdalla.

Ehkä rajuin julki tulleista videoista on kuvattu kongressirakennuksen yhdellä sisäänkäynnillä. Siinä näkyy, kuinka sekalainen väkijoukko kiskoo uhriaan alas portaita ja tätä piestään rajusti erilaisilla kepeillä ja tangoilla, ja jopa Yhdysvaltain lipulla.

Toistaiseksi ei ole kyetty vahvistamaan, onko kyseessä vammoihinsa menehtynyt poliisi Brian Sicknick. Uhrin on kuitenkin toisesta kulmasta otetusta kuvasta päätelty olleen poliisi.

Alla Bellingcatin Twitterissä jakama lyhyt katkelma videolta.

Viranomaiset ovat käynnistäneet kuvien ja videoiden perusteella jahdin, jossa rikoksista epäiltyjä yritetään löytää. Toistaiseksi ei ole kerrottu vakavaan väkivaltaan syyllistyneiden kiinnijäännistä.

Poliisi ja väkijoukko otti yhteen yhdellä rakennuksen ovella.­

Nyt huolta herättääkin se, että nämä henkilöt ovat edelleen vapaina ja suunnittelevat mahdollisia uusia iskuja.

Tuleva presidentti Joe Biden vannoo virkavalansa ensi viikon keskiviikkona Washingtonissa Capitol-rakennuksen portailla, ja pääkaupungin turvatoimia ja mielenosoituslupia pohditaan jo kiivaasti uudelleen.

”Hirttäkää ne!”

Kuinka vakavan vaaran mellakoitsijat lopulta aiheuttivat kongressiedustajille ja maan ylimpään johtoon kuuluville henkilöille? Sitä voidaan vain arvuutella.

Jotkut valtaajat viettivät sisällä tuntikausia, mutta tiettävästi he eivät lopulta kohdanneet kongressiedustajia silmästä silmään.­

Julkaistuilta videoilta kuuluu, kuinka väkijoukko lietsoi itseään raivoon niitä vastaan, jotka eivät olleet lopulta suostuneet tukemaan presidentti Donald Trumpin toivetta muuttaa vaalitulosta:

– Missä on (varapresidentti) Mike Pence?

– Sotilastuomioistuin! Hirttäkää ne!

– Pidättäkää kongressi!

Valtaajilla oli mukanaan nippusiteitä, mikä vaikuttaa tukevan suunnitelmaa jopa poliitikkojen vangitsemisesta.

Poliisin asiakirjoista on käynyt ilmi, että puoliautomaattisella sotilastyylisellä kiväärillä ja ammuksilla varustautunut mies oli kertonut halunneensa ampua edustajainhuoneen demokraattipuhemiehen Nancy Pelosin.

Toinen pidätetty oli parkkeerannut lähistölle avolavautonsa, josta löytyi 11 omatekoista pommia ja käsiase. Pommit olivat eräänlaisia molotovin cocktaileja, joiden seos olisi kuitenkin voinut syttyä räjähtäen ja toimia napalmin kaltaisena polttavana tuhovälineenä.

Keskiviikon tapahtumien tutkinta on vasta alussa, mutta useat Capitolin turvallisuudesta vastanneet poliisijohtajat ovat jo joutuneet eroamaan epäiltyjen laiminlyöntien takia.­

Lopulta kongressiedustajat ja tunkeutujat eivät kohdanneet kasvokkain tiettävästi missään vaiheessa. Mutta läheltä piti. Pelosi ja viimeiset kongressiedustajat olivat juuri poistuneet kun väkijoukko yritti tunkeutua saliin. Siinä vaiheessa poliisi ampui yhden tunkeutujista, 35-vuotiaan Ashli Babbittin.

– Ikkunoita rikotaan ympärilläni. Kuulin, että olisi ammuttu. Olemme todella huolissamme juuri nyt, Pelosin kerrotaan sanoneen puhelimessa Virginian kuvernöörille Ralph Northamille.

Kongressirakennuksessa oli myös median edustajia, jotka dokumentoivat tilannetta. Jotkut heistä joutuivat myös valtaajien vimman kohteeksi. Tiedossa on ainakin kahden kuvaajan pahoinpitelyt.