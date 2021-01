Melania Trump rikkoi viimein hiljaisuuden Capitolin väkivaltaisuuksista – ”Olen pettynyt ja lannistunut”

Kirjoituksen loppu viittaa siihen, että kyseessä saattaa olla hänen viimeinen virallinen ulostulonsa Yhdysvaltain ensimmäisenä naisena.

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump on kommentoinut Washingtonin viimeviikkoisia väkivaltaisuuksia ensimmäistä kertaa julkisesti Valkoisen talon verkkosivuilla maanantaina julkaistussa lausunnossaan.

– Olen pettynyt ja lannistunut siitä, mitä viime viikolla tapahtui. Mielestäni on häpeällistä, että näiden traagisten tapahtumien ympärillä on esiintynyt rietasta juoruilua, tarpeettomia henkilökohtaisia hyökkäyksiä sekä valheellisia ja harhaanjohtavia syytöksiä minua kohtaan – ihmisiltä, jotka pyrkivät esiintymään merkityksellisinä ja joilla on agenda. Tämä aika on ainoastaan maamme ja sen kansalaisten toipumista varten. Sitä ei tulisi käyttää henkilökohtaisen hyödyn hakemiseen, Trump sanoo lausunnossaan.

Hän painottaa, ettei ihmisten tule luulla, etteikö hän tuomitsisi Capitolilla nähtyä väkivaltaa täysin.

– Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävä, ensimmäinen nainen korostaa.

Trumpin mukaan kansakunnan toipumisen on tapahduttava asiallisesti käyttäytymällä. Hän muistuttaa ilmaisunvapauden olevan yksi Yhdysvaltojen peruskivistä ja toivoo, että kansalaiset pysähtyisivät tarkastelemaan asioita ”kaikista perspektiiveistä”.

– Meidän on kuunneltava toisiamme, keskityttävä siihen, mikä meitä yhdistää sekä noustava sen yläpuolelle, mikä meitä jakaa.

Yhdysvaltain presidenttipari Donald ja Melania Trump kuvattiin joulun alla heidän saapuessaan Floridaan pyhien ajaksi.­

Trumpin mukaan on ollut inspiroivaa seurata, kuinka niin monet ovat löytäneet vaaleihin osallistumisen myötä intohimon ja innokkuuden. Hän kuitenkin muistuttaa, että sen ei tule antaa muuttua väkivallaksi.

– Tuleva polkumme on tulla yhteen, löytää yhteiset piirteemme ja olla niitä ystävällisiä ja vahvoja ihmisiä, joita tiedämme olevamme.

Trump esittää lausunnossaan myös surunvalittelut Capitolilla keskiviikkona menehtyneiden viiden ihmisen omaisille. Lisäksi kirjoituksen loppupuoli viittaa siihen, että kyseessä saattaa olla Trumpin viimeinen virallinen lausunto Yhdysvaltain ensimmäisenä naisena.

– On ollut elämäni suurin kunnia palvella teitä ensimmäisenä naisena. Haluan kiittää miljoonia amerikkalaisia, jotka ovat tukeneet aviomiestäni ja minua kuluneiden neljän vuoden aikana ja osoittaneet, mikä uskomaton vaikutus amerikkalaisella hengellä on. Olen kiitollinen teille kaikille siitä, että olen saanut palvella teitä asioissa, joilla on minulle arvoa, Trump sanoo.