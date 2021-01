IS vastaa viiteen polttavaan kysymykseen Trumpin ympärillä – joutuuko presidentti jättämään Valkoisen talon ennen aikojaan?

Demokraattinen puolue haluaa Donald Trumpin viralta mahdollisimman nopeasti. IS kertoo, miten se voisi käytännössä tapahtua.

Yhdysvaltain demokraattinen puolue pyrkii saamaan presidentti Donald Trumpin virastaan mahdollisimman nopeasti. Demokraattien mukaan keskiviikon mellakat Washingtonissa osoittivat, että Trump aiheuttaa presidenttinä kansakunnalle vaaran.

Edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi lähetti sunnuntaina demokraattisen puolueen kollegoilleen kirjeen, jossa hän linjasi miten tavoitteeseen pyritään.

– Suojellaksemme perustuslakiamme ja demokratiaamme toimimme kiireellisesti, sillä tämä presidentti uhkaa välittömästi molempia, Pelosi kirjoitti.

Pelosin kirjeen mukaan demokraattinen puolue tuo maanantaina kongressiin päätöslauselmaehdotuksen, jossa vaaditaan varapresidentti Mike Penceä käynnistämään perustuslain 25. pykälän toimeenpanon. Sen perusteella voidaan pidättää virastaan presidentti, joka on menettänyt toimintakykynsä.

Mikäli Pence ei tähän suostu, Pelosi aikoo aloittaa virkasyytemenettelyn. Se olisi Trumpin kohdalla jo toinen.

IS vastaa viiteen polttavaan kysymykseen Trumpin virkakauden lopun ympärillä.

1. Miten Trumpin nopea viraltapano etenisi?

Moni edustajainhuoneen republikaani tukee edelleen Trumpia, joten Pelosin päätöslauselma tuskin saavuttaa yksimielistä tukea. Siitä voidaan äänestää tiistaina. Demokraateilla on edustajainhuoneessa enemmistö, joten päätöslauselman odotetaan menevän läpi.

Päätöslauselma ei sido Penceä. Se antaa hänelle 24 tuntia aikaa vastata.

Perustuslain 25. pykälän soveltaminen tapahtuu varapresidentin aloitteesta ja vaatii hallituksen enemmistön.

Jos hallituksen enemmistö haluaisi panna Trumpin viralta, olisi hänellä mahdollisuus esittää vastalauseensa. Pencellä ja hallituksella olisi neljä päivää aikaa vastata, ja sen jälkeen kongressi äänestäisi asiasta. Viraltapano vaatisi kahden kolmasosan enemmistön sekä edustajainhuoneessa että senaatissa.

2. Mitä jos Pence ei suostu Pelosin vaatimukseen?

Edustajainhuone voi asettaa virkasyytteen nopeastikin. Peruste on jo valmiina: vallankaappaukseen yllyttäminen. Virkasyytteellä on yli 200 edustajainhuoneen jäsenen tuki, ja siitä voitaisiin äänestää jo tämän viikon aikana.

Virkasyytteen mennessä läpi Trumpista tulisi ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka joutuu kahdesti valtakunnanoikeuteen.

Valtakunnanoikeutta käydään senaatissa, jossa presidentin viraltapano vaatisi taakseen kaksi kolmasosaa senaattoreista. Senaatissa on 50 demokraattista senaattoria. Mikäli he kaikki äänestävät Trumpin viraltapanon puolesta, tarvitaan lisäksi myös 17 republikaania. Tähän mennessä kaksi republikaania on vaatinut julkisesti Trumpia viralta.

3. Joutuuko Trump jättämään Valkoisen talon ennenaikaisesti?

Trumpin virkakausi loppuu puoliltapäivin 20. tammikuuta, jolloin Joe Biden ottaa hänen paikkansa. Valtakunnanoikeutta ei ennen sitä ehditä käydä, sillä senaatti kokoontuu seuraavan kerran vasta 19. tammikuuta.

Mikään ei viittaa siihen, että Trump olisi itse eroamassa tehtävästään. Siten ainoa mahdollisuus panna hänet viralta ennen ensi viikon keskiviikkoa on perustuslain 25. pykälän soveltaminen.

Varapresidentti Pence ei ole enää puheväleissä Trumpin kanssa. CNN:n lähteiden mukaan hän ei ole sulkenut pois 25. pykälän käyttöönottoa. On epäselvää, onko hallituksessa sille riittävä kannatus.

4. Miksi demokraatit haluavat Trumpin virkasyytteeseen?

Moni demokraatti perustelee Trumpin virkasyytettä vastuuvelvollisuudella. Heidän mukaansa istuva presidentti yllytti väkijoukkoa hyökkäämään väkivaltaisesti lainsäätäjiä vastaan, ja siitä rankaisematta jättäminen olisi demokratian kannalta tuhoisaa.

Trump ei voi armahtaa itseään virkasyytteestä. Mikäli Trump tuomitaan virkarikoksesta, ei hän voi enää koskaan asettua ehdolle liittovaltion vaaleissa.

5. Voiko Trump selvitä kuin koira veräjästä?

Vaikutusvaltainen edustajainhuoneen demokraattijäsen James Clyburn totesi, että virkasyyte pitäisi viedä senaattiin vasta Bidenin virkakauden sadan ensimmäisen päivän jälkeen. Siten senaatti voisi keskittyä Bidenin uudistusten hyväksymiseen valtakunnanoikeuden sijasta.

On kuitenkin perustuslaillisesti epäselvää, voidaanko valtakunnanoikeutta käydä presidentin virkakauden päätyttyä.

Demokraattinen senaattori Joe Manchin totesi, että valtakunnanoikeuden käymisessä tammikuun 20. päivän jälkeen ”ei ole mitään järkeä”.

Republikaanisenaattori Pat Toomey sanoi, että Trumpin ero olisi paras ratkaisu. Hänen mielestään Trump voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen keskiviikon tapahtumista.