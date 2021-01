CNN:n mukaan Pencen ja Trumpin välit ovat poikki, ja Pence on harkinnut perustuslain 25. lisäyksen käyttöä.

Pennsylvanian republikaanisenaattori Pat Toomey sanoo, että hänestä presidentti Donald Trump on syyllistynyt syytteen alaisiin rikoksiin. Hän ei kuitenkaan ole varma, tulisiko Trump syrjäyttää virastaan jo ennen hänen kautensa virallista päättymistä.

Asiasta kertovat muun muassa CNN ja Fox News.

Edustajainhuoneen eli kongressin alahuoneen demokraatit aikovat maanantaina esitellä aloitteen, jonka tarkoituksena olisi asettaa Trump virkarikossyytteeseen vielä tämän kauden lopuksi. Asian vahvistivat Twitterissä muun muassa demokraattiedustajat Ted Lieu ja David Cicilline.

Demokraatit ovat vaatineet Trumpin viraltapanoa kongressitalon keskiviikkoisten mellakoiden vuoksi.

Aloitteen läpimeno senaatissa on kuitenkin epävarmaa, sillä ylähuoneessa senaatissa on republikaanienemmistö. Aloitteen läpimenoon vaadittaisiin vähintään 17 republikaanisenaattorin ääni, kertoo New York Times.

Republikaanit eivät ole julkisuudessa juurikaan kommentoineet, äänestävätkö syytteen puolesta vai vastaan. Myös Toomey kommentoi Fox Newsille, ettei ole varma, äänestääkö aloitteen puolesta vai sitä vastaan.

CNN:n mukaan Nebraskan republikaanisenaattori Ben Sasse on sanonut harkitsevansa virkarikossyytteen tukemista, vaikka ei ole varma, onko se oikea tapa toimia. Aiemmin alaskalainen republikaanisenaattori Lisa Murkowski vaati Trumpia eroamaan.

Toisaalta seitsemän republikaaniedustajaa on kirjoittanut myös kirjeen Joe Bidenille. Kirjeessä edustajat pyysivät, että Biden pyytäisi demokraatteja luopumaan virkarikossyytteen ajamisesta, CNN kertoo.

Vaikka syytteet nostettaisiin, venynee prosessi joka tapauksessa todennäköisesti yli Trumpin kauden.

CNN: Trump ja Pence välirikossa

Trumpin poistamista virastaan on väläytelty myös perustuslain 25. lisäyksen kautta.

CNN kertoo, että varapresidentti Mike Pence ei ole vielä poissulkenut mahdollisuutta soveltaa perustuslain 25. lisäystä, jonka avulla Trump voitaisiin erottaa presidenttikautensa viimeisiksi päiviksi. CNN:n mukaan Pence haluaa pitää vaihtoehdon auki, mikäli Trump heittäytyy vielä arvaamattomammaksi presidenttikautensa viimeisinä päivinä.

Pencen ja Trumpin mahdollisesta välirikosta on huhuttu jo päiviä. CNN:n mukaan Pence ja Trump eivät olisi keskustelleet keskiviikon mellakan jälkeen. Välirikon taustalla on lisäksi se, ettei Pence Trumpin vaatimuksista huolimatta yrittänyt kumota presidentinvaalien tuloksia.

Pence on tähän asti ollut lojaali Trumpille, mutta on nyt amerikkalaismedian lähteiden mukaan kokenut presidentin heittäneen hänet bussin alle. Pence joutui Trumpin kannattajien solvauksien kohteeksi todettuaan, ettei hänellä ole varapresidenttinä valtuuksia kumota vaalitulosta. Trump myös solvasi Penceä pelkuriksi tapahtumien jälkeen.

Mediatietojen mukaan Pence – toisin kuin Trump – olisi osallistumassa myös Joe Bidenin virkaanastujaisiin. Tietoa ei ole virallisesti vahvistettu.

Viisi kuoli keskiviikon mellakoissa

Trumpin tukijat tunkeutuivat keskiviikkona kongressiin ja keskeyttivät istunnon, jossa oli määrä vahvistaa Joe Bidenin valinta presidentiksi. Ainakin viisi ihmistä kuoli mellakoiden yhteydessä.

Tapahtumien jälkeen Trumpin Twitter ja muita sosiaalisen median tilejä on jäädytetty. Lisäksi Trumpin kannattajien käyttämien sosiaalisten median sovellusten käyttöä on estetty, koska niissä on katsottu olevan väkivaltaan yllyttävää sisältöä.