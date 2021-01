Neljä asiantuntijaa arvioi, mihin Donald Trump toiminnallaan pyrkii: ”Hän tuskin jättää kostamatta”

Trump on tarinan konna – mutta mitä hänen päässään todella liikkuu?

IS selvitti neljän asiantuntijan kanssa Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin mahdollisia tarkoitusperiä.

Kongressitalon väkivaltaiset tapahtumat loppiaisena ovat vaatineet jo viisi kuolonuhria.

Trumpin Twitter-viestit ja puheenvuorot, joita hän ennen mellakan repeämistä piti, ovat yleisen näkemyksen mukaan lietsoneet ihmisjoukkoja.

USA:n demokraatit tuomitsivat tapahtuneen tietysti kovaan ääneen, mutta Trumpin ”omistakaan” kukaan ei asettunut puolustamaan häntä. Tempaus näytti päinvastoin tuhoavan lopunkin uskottavuuden jatkokauden hävinneeltä presidentiltä.

Silti ääni ylipäällikön kellossa vaihtui jälleen nopeasti. Aamuyöllä Suomen aikaan ladatussa videotervehdyksessä nähtiinkin ”pöyristynyt” Trump, joka tuomitsi kongressiin tunkeutuneet mellakoitsijat ja totesi, että lakia rikkoneet saavat maksaa teoistaan.

Trumpista ei ota selvää. Sitä kuitenkin yrittävät IS:n pyynnöstä Helsingin yliopiston Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku, Nordic West Officen toimitusjohtaja Kristiina Helenius, sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola Tampereen yliopistosta sekä psykiatrian professori Jyrki Korkeila Turun yliopistosta.

Sekä Pirkola että Korkeila arvioivat tilannetta yleisellä tasolla, sillä diagnoosia ei voi tehdä julkisuuskuvan perusteella.

Professori Sami Pirkola

1) Mihin Trump pyrkii – jäljellä olevan kautensa ja sitä seuraavien vuosien aikana?

– Jos ajatellaan vahvasti oman henkilökohtaisen huomion saantinsa varassa olevaa ja itsetunnoltaan lopulta haurasta ihmistä, jota uhkaa nöyryytys, voi kai sattua mitä vain.

– Pitkällä aikavälillä tällaisen ihmisen ei ainakaan ajattele tekevän suunnitelmallista politiikka, vaan toiminnan motiivit varmaankin edelleen liittyvät enemmän henkilökohtaisen huomion laatuun ja määrään.

Tampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian professorin Sami Pirkola.­

2) Uskooko hän itse väitteitään “vaalien varastamisesta”?

– Äärimmäiseen pinteeseen joutuneen ja rajoittuneen tai torjutun ulkoisen palautteen varassa toimivan henkilön tilannearvio voi pettää.

– Salaliittoteoriat eivät silloin välttämättä ole vain oman toiminnan väline, vaan tällainen henkilö saattaa jossain määrin olla tässä asiassa harhainen, eli uskoa myös itse osaan niistä väitteistä, joihin tarrautuu.

3) Mitä Trumpin viimeisimmät teot kertovat hänestä?

– Viittaan edellisiin vastauksiin, ja jos nyt esitän henkilökohtaisen mielipiteeni USA:n väistyvästä presidentistä, niin mielestäni hän vaikuttaa henkilöltä, joka toimii äärimmäisessä pinteessä erityisen huolestuttavalla tavalla.

– En luota oikein mihinkään ennusteluun, toivon vain vallanvaihdon tapahtuvan mahdollisimman ripeästi.

NWO:n Kristiina Helenius

1) Mihin Trump pyrkii – jäljellä olevan kautensa ja sitä seuraavien vuosien aikana?

– Yksi tärkeä ajuri Trumpin toiminnassa on juridisen vastuun välttely. Hänellä on muun muassa suuret henkilökohtaiset velat.

– Hän selvitteli jo vuonna 2016 sitä, voisiko armahtaa itsensä. Sosiaalisessa mediassa hän ilmoitti, että se olisi mahdollista. Kahden viikon päästä edessä on syytesuojan poistuminen, joten varmasti hän joutuu tällaisten perusasioiden eteen.

Kristiina Helenius.­

2) Uskooko hän itse väitteitään “vaalien varastamisesta”?

– Ei usko. Hänen lähipiirillään on niin paljon yhteyksiä mediaan ja muualle Valkoisen talon ulkopuolelle, että hänen ajatuksensa ja mielialavaihtelunsa näiltä osin tiedetään aika hyvin – ja hän itse tietää tilanteen.

– Hänen mielestään on kuitenkin aivan ok toimia todellisuuden vastaisesti. Näin hän on tehnyt koko uransa ajan; ajanut omaa etuaan pelottelemalla, uhkailemalla ja kiristämällä.

3) Mitä Trumpin viimeisimmät teot kertovat hänestä?

– Hänellä on valtavan hyvät hoksottimet siitä, mitkä kannattajien tunnelmat ovat. Se mahdollistaa äärimmäisen häikäilemättömyyden. “Musta Pekka” pelataan aina jollekin muulle.

Professori Mikko Saikku

1) Mihin Trump pyrkii – jäljellä olevan kautensa ja sitä seuraavien vuosien aikana?

– Trump on aina halunnut esiintyä julkisuudessa ja käyttää jonkinlaista valtaa. Hän varmasti toivoi, että vaalivilppiin vetoaminen olisi onnistunut, mutta kun niin ei käynyt, hänen oli kehiteltävä viime hetkillä mahdollisimman vaikuttava voimannäyttö säilyttääkseen asemansa republikaanien kuninkaantekijänä.

– Trumpin suunnitelmista spekuloidaan jatkuvasti, mutten usko että sellaisia varsinaisesti on olemassa. Enemmänkin hän tuntuu toimivan vaistonvaraisesti ja ilman mitään tavanomaisen poliitikon pidäkkeitä. Loppiainen oli tästä esimerkki: tilanne eskaloitui hallitsemattomasti eikä hän selvästikään tiennyt, miten seuraavaksi pitäisi toimia.

Helsingin yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Mikko Saikku.­

2) Uskooko hän itse väitteitään “vaalien varastamisesta”?

– Diilin tv-miehen tyyli on säilynyt koko kauden. Hänelle kerrotaan, mitä hän haluaa kuulla. Ei kukaan pysty varmuudella sanomaan, miten hän on vaalituloksen todella sisäistänyt. Varmasti hän kuitenkin uskoo, että merkittävää vaalivilppiä on tapahtunut.

– Tärkeintä olisi saada vaalijärjestelmä kuntoon. 47 prosenttia yhdysvaltalaisista äänioikeutetuista äänesti Trumpia ja heistä valtaosa uskoo järjestelmälliseen vaalivilppiin. Se on aika hirvittävä luku yhdysvaltaisen demokratian tulevaisuuden kannalta.

3) Mitä Trumpin viimeisimmät teot kertovat hänestä?

– Luulen että hän tavoittelee asemaa, jossa voi kontrolloida republikaanien politiikkaa jatkossakin. Mitä suurempi voimannäyttö, sen enemmän se Trumpin mielestä varmistaa hänen kannatustaan puolueen sisällä.

– Ymmärrän täysin pöyristymisen ja olin itsekin järkyttynyt, mutta valtaus oli kuitenkin loppujen lopuksi yhden, melko marginaalisen joukon tragikoominen mielenilmaus, joka tuomittiin yleisesti myös republikaanien parissa. Missään tapauksessa ei voida puhua erityisen hiotusta suunnitelmasta kaapata valta Yhdysvalloissa.

Professori Jyrki Korkeila

1) Mihin Trump pyrkii – jäljellä olevan kautensa ja sitä seuraavien vuosien aikana?

– Trump ei siedä häviämistä, ja nyt hän voi olla joko nujertuneessa mielentilassa jonkin aikaa tai kenties valmistelee jonkinlaista vastahyökkäystä. Omien periaatteidensa ja liike-elämän toiminnan perusteella arvioiden hän tuskin jättää kostamatta – tai sitten kostoksi riitti mielenosoittajien yllyttäminen.

– Mikäli hän ei ollut tietoinen mahdollisista seuraamuksista, kyse oli ison luokan virhearvioinnista tai sitten hän yksinkertaisesti ennakoi lopputuloksen väärin.

– Valta todennäköisimmin vaihtuu sujuvasti. Trump yrittänee jonkinlaista paluuta ehkä perustamalla oman mediansa ja jatkamalla sitä kautta poliittista toimintaa.

Jyrki Korkeila.­

2) Uskooko hän itse väitteitään “vaalien varastamisesta”?

– Persoonallisuuden profiloinnin ja hänen oman kirjansa The Art of Comeback perusteella Trump todennäköisesti enemmän tai vähemmän uskoo sanomaansa vaalien väärentämisestä.

– Hän on toki alussa saattanut arvioida, ettei sittenkään voittanut, mutta valhetta toistaessaan on alkanut itsekin uskoa siihen. Vaalilakien muuttaminen on todellinen asia, mutta on sitten toinen asia, ettei sitä tehty vaalivoiton varastamiseksi.

3) Mitä Trumpin viimeisimmät teot kertovat hänestä?

– Koko valtakauden ajan on ollut mahdotonta saada selkoa, onko hänellä selkeää poliittista strategiaa verojen laskemisen, Kiinan ja nationalismipuheiden lisäksi. Toiminta on ollut tempoilevaa.

– Puhuessaan kilpailijoistaan, toimittajista ja muista politiikoista, hän on osoittanut kylmäveristä piittaamattomuutta toisten reaktioista. America First -viestiä olisi voinut varmaankin edistää ihan konventionaalisiin käyttäytymissääntöihin nojaten, mutta hänen toimintansa on ollut jonkinlaista anarkistista postmodernismia, jossa totuudella ei ole väliä.

– Viimeisimmät tapahtumat kertovat Trumpin menettäneen itsehillintänsä ja tehneen puutteellisen tilannearvion, mikäli hän ei tajunnut mihin hänen kommenttinsa voivat väkijoukossa johtaa.