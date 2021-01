Kongressin valtauksessa kuolleen naisen perhe syyttää Trumpia – ”Se maksoi hänen henkensä”

Rosanne Boylandin kuolinsyystä on ristiriitaista tietoa.

Georgian osavaltiosta kotoisin oleva Rosanne Boyland on yksi viidestä ihmisestä, jotka kuolivat Yhdysvaltain kongressin viime keskiviikon mellakoiden seurauksena.

Hänen omaisensa kertoivat uutistoimisto AP:lle, että Boyland, 34, oli entinen huumeriippuvainen, joka kiinnostui viime kuukausina Qanon-salaliittoteorioista.

Boylandin kuolinsyystä on ollut ristiriitaista tietoa. Hänen ystävänsä on kertonut julkisuudessa, että Boyland kaatui ja joutui väkijoukon tallomaksi, kun mellakoitsijat ottivat yhteen poliisin kanssa. Boylandin siskon Lonna Caven mukaan poliisi on kertonut perheelle, että Boyland tuupertui maahan seisoessaan sivussa väkijoukosta kongressin aulassa.

Boylandin lisäksi kahden muun on kerrottu kuolleen Capitol-kukkulalla sairauskohtaukseen. Yksi nainen sai surmansa poliisin luodeista, ja yksi poliisi kuoli kahakassa saamiinsa vammoihin.

Riitoja salaliittoteorioista

Cave kertoi, että hän oli riidellyt siskonsa kanssa tämän poliittisista uskomuksistaan. Boyland uskoi eliittien pyörittävän lapsikaupparinkiä. Hän jakoi Facebook-sivullaan salaliittoteorioita koronaviruksesta ja vaalivilpistä.

– Hän saattoi tekstata minulle jotain juttuja, ja minä sanoin, ”annapa minun tarkistaa tuo”. Ja istuin sitten siinä ja vastasin, ”tuo ei taida itse asiassa olla totta”, Lonna Cave kertoi AP:lle.

– Se johti riitoihin ja väittelyihin.

Caven mukaan hänen siskonsa ei suunnitellut tekevänsä Washingtonissa mitään väkivaltaista. Hänen perheensä oli anonut Boylandia pysymään kotona, mutta tämä lupasi heille pysyttelevänsä sivummalla.

Tappouhkauksia

Boylandin sisaren mies Justin Cave on sitä mieltä, että presidentti Donald Trump pitää saada viralta.

– Uskon henkilökohtaisesti, että presidentin sanat ja retoriikka aiheuttivat mellakan, joka tappoi neljä hänen suurimmista ihailijoistaan, Justin Cave sanoi.

Boylandin omaiset ovat saaneet lukuisia tappouhkauksia hänen kuolemansa jälkeen. Myös Lonna Cave syyttää Trumpia väkivallasta ja valheista, joihin hänen siskonsa uskoi.

– Se maksoi hänen henkensä, Lonna Cave sanoi.