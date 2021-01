Aaltola: Yhdysvalloissa ydinaseita suurempi riski on Trumpin ydinkannattajien mielettömyys

Yhdysvaltain poistuva presidentti ei voi käyttää ydinaseiskua sisäpolitiikkansa tukena tai kaaoksen synnyttämisessä. Trumpin jäljellä oleva valta perustuu hänen ydinkannattajiensa mielettömyyteen.

Washingtonista kuului perjantaina jälleen poikkeuksellisia uutisia. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi nosti esiin huolensa presidentti Donald Trumpin mahdollisesta yrityksestä käyttää ydinaseiden laukaisukoodeja.

Vaikka Yhdysvalloissa presidentillä on perustuslain mukaan valta päättää yksin ydinaseiden käytöstä, perustuu niiden käyttö Suomen Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan lakiin.

– Jos ei ole olemassa maahan kohdistuvaa uhkaa, ja presidentti selvästi käyttää ydinaseita luodakseen kaaosta kotimaassa, niin se on laiton käsky ja sitä ei tarvitse kuunnella. Yhdysvaltojen sotilaallinen voima on presidentin käskyvallan alla, mutta käskyjen täytyy olla laillisia.

UPI:n Mika Aaltola.­

Trumpin valta sijaitsee Aaltolan mukaan ydinaseiden sijaan pienessä joukossa hänen kannattajiaan.

– Se valta, mikä hänellä on, on väkijoukkojen valtaa. Hänen valtansa on ydinkannattajiensa mielettömyys tällä hetkellä. Tuskin hänellä on pääsyä ydinaseisiin vallan keinona, jos maahan ei kohdistu sotilaallista uhkaa.

Huoli sekoittuu politiikkaan

Perjantaina julkistetut keskustelut ovat Aaltolan mukaan sekoitus aitoa huolta aseista ja politiikkaa.

– Demokraatit ovat nyt todennäköisesti viemässä Trumpin valtakunnanoikeuteen heti maanantaina ja siihen vaaditaan syitä. Tällä luodaan painetta, jotta sitten viikonlopun aikana republikaanit toimisivat ja jotenkin saisivat hänet syrjäytettyä tai jopa erotettua. Hänhän on tällä hetkellä vähän niin kuin rampa ankka, eli valta on valunut kovinkin paljon varapresidentille.

Trump-kannattajilla nähtiin Washingtonissa ”hirttoköysi”.­

Ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr) kysyttiin Ylen Ykkösaamussa, onko syytä olla huolissaan Yhdysvaltojen ydinaseista ja siitä, että ne pysyvät turvassa Trumpin loppukauden.

– Pelosin huoli on hyvin todellinen tilanteessa, jossa istuva presidentti käyttäytyy hyvin epävakaasti ja arvaamattomasti.

Haavisto ei suoraan vastannut kysymykseen siitä, pitääkö ydinaseista olla huolissaan. Hän sanoi, että kansainvälinen yhteisö on huolissaan, sillä arvaamattomuus on kansainvälisen yhteisön ja myös Yhdysvaltain Euroopan liittolaisten kannalta pahinta.

Keskustelu tasavallan olemassaolosta

Keskustelu vaikuttaa Aaltolan mukaan myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Tämä tulee aiheuttamaan laajemman pohdinnan valtiomahtien tasapainosta Yhdysvalloissa. Varmastikin tämä tilanne saattaa johtaa joihinkin reformeihin. Keskustelu kertoo kuitenkin suuresta huolesta tasavallan perustuksien järkkymisessä eli fundamentaalisesta olemassaolon huolesta. Siinä kontekstissa tästä on puhuttu.

Keskustelut ydinaseiden käyttövallasta nousevat ajoittain esille muun muassa kongressin edustajien lausunnoissa. Yhdysvaltojen kongressin tutkimuskeskuksen (Congressional Research Service) mukaan keskusteluissa on kiinnitetty huomiota myös järjestelmän tiukkoihin aikavaatimuksiin.

Mellakoitsijat tunkeutuivat kongressiin.­

Aaltola nostaa esiin, että keskustelu Trumpin kyvykkyydestä käyttää ydinaseita on huomattavaa myös sen takia, että sillä on vaikutuksensa kauhun tasapainon ylläpitämiseen.

– Itse olisin huolissani, että Yhdysvaltojen ydinasepelote on kysymysmerkin alla. Jos nyt maahan kohdistuisi ensi-isku, niin kyettäisiinkö maassa toimimaan siinä tilanteessa, koska ei oikein tiedetä, kenellä valta on. Kauhun tasapainon logiikka siis osittain ontuu, vaikka uskon vielä, että pelote pitää eikä kenelläkään ole halua käynnistää ydinsotaa.