Kuvat: Lumikaaos yllätti Madridissa – pormestari: ”Älkää menkö ulos”

Madridin pormestari pyytää armeijalta apua.

Lumikaaos jatkuu Espanjan pääkaupungissa.

Madridin keskustasta otetuista uutiskuvista näkyy, miten lunta pyryttää ja pääkatu Gran Via on valkoisen lumen peittämä. Ihmiset kävelevät kaduilla. Autoja ei näy missään.

Lunta on niin paljon, että jotkut ovat lähteneet hiihtämään El Retiro -puistoon.

Madridin lentokenttä Barajas on kiinni koko lauantain. Rautatiet on perunut kaikki Madridiin tulevat junavuorot. Samoin bussiliikenne on keskeytetty.

Paloautojen ja ambulanssien on vaikea tulla auttamaan asukkaita.

Madridin pormestari José Luis Martínez-Almeida on vedonnut kaupunkilaisiin. Hän sanoo, että tilanne on hyvin vakava.

– Älkää menkö ulos, sillä tällä hetkellä liikenne ei toimi.

Ainoa liikenneväline, joka toimii, on metro. Sekin on joutunut sulkemaan joitakin linjoja.

Pormestari on pyytänyt armeijaa auttamaan liikennekaaoksen selvittämisessä.

Madridin teillä on noin tuhat autoa jäänyt jumiin lumikinosten keskelle. Autoilijoita on autettu yötä päivää.

Lisäongelmia aiheuttavat kaduille ja teille kaatuneet puut. Ne eivät ole kestäneet lumen painoa.

Tähän mennessä armeija on saanut pelastettua noin 400 ihmistä maanteiltä turvaan, kertoo sanomalehti El País.

Madridin kaupunki on päättänyt sulkea lukiot, oppilaitokset ja yliopistot maanantaiksi ja tiistaiksi.