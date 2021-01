Guardian: Tanska lataa kovat piippuun – rajoittaa maahan pääsyä kaikkialta ulkomailta

Ilman tuoretta todistusta negatiiviseksi osoittautuneesta koronatestistä Tanskaan ei ole hetkeen asiaa.

Brittilehti Guardianin mukaan Tanska rajoittaa maahan pääsyä kaikkialta ulkomailta lauantaista lähtien. Syynä maahantulorajoitusten tiukentamiseen on Britanniassa ja Etelä-Afrikassa leviävä koronavirusmuunnos, joka on aiempaa tartuttavampi.

Lauantaista lähtien Tanskaan pääsevät ulkomailta vain sellaiset henkilöt, joilla on esittää maahantuloon uskottava tarkoitus, ja joilla on korkeintaan 24 tuntia vanha todistus negatiiviseksi osoittautuneesta koronatestistä, liikenneministeri Benny Engelbrecht kertoi perjantaina lehdistötilaisuudessa.

Vaatimus koskee kaikkia matkustajia riippumatta lähtömaasta tai kansallisuudesta, pois lukien alle 12-vuotiaat lapset.

Tanska kehottaa myös kaikkia kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille.

Lauantaina voimaan astuneet maahantulorajoitukset ovat voimassa tammikuun 17. päivään asti, mutta niitä voidaan tarvittaessa jatkaa.

Ulkoministeri Jeppo Kofodin mukaan linjaus on loogista jatkumoa Tanskan hallituksen aiemmin toimeenpanemille kotimaisille koronatoimille.

Tanskassa on muun muassa määrätty kasvomaskipakko julkisiin sisätiloihin ja joukkoliikenteeseen. Lisäksi yli 5 henkilön yleiset kokoontumiset on kielletty ja alkoholin myynti on kiellettyä iltakymmenen jälkeen.

Guardianin mukaan Tanskassa ei ole toistaiseksi tehty varmistettuja havaintoja uusista koronavirusmuunnoksista, mutta viranomaiset arvioivat niiden muuttuvan epidemiatilannetta hallitseviksi helmikuun puoliväliin mennessä.