Yhdysvalloissa synkkiä ennätyksiä – uusi koronakuolema nyt joka 21. sekunti

Raportoitujen päivittäisten kuolemien määrä ylitti 4 000:n rajapyykin.

Koronapotilasta käännettiin uuteen asentoon St. Maryn sairaalassa Kalifornian Apple Valleyssa. Koronakuolleisuus on kasvanut koko maassa viime päivinä.­

Yhdysvalloissa kuolee nyt koronavirukseen ihminen joka 21. sekunti, kertoo USA Today -lehti. Se on tehnyt analyysinsä Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen pohjalta.

Maan viranomaiset ovat kahtena päivänä peräkkäin raportoineet uusia synkkiä ennätyksiä, kun koronaan kuolleiden määrä on ensimmäistä kertaa ylittänyt 4 000 henkeä päivässä.

New York Timesin mukaan on tosin mahdollista, että kyseessä on osaksi juhlapyhien raportointiviiveen aiheuttama tilapäinen piikki.

Uusi raportoitujen päivittäisten tartuntojen ennätys on yli 280 000.

Koronauhrien kokonaismäärä on jo yli 365 000. Se tarkoittaa, että enemmän kuin joka tuhannes amerikkalainen on kuollut tautiin.

Asiantuntijat olivat jo ennen joulua varoittaneet, että tartuntamäärät voivat ryöpsähtää rajuun kasvuun. Monissa osavaltioissa tehohoitopaikat ovat täynnä, mikä näkyy nopeasti kuolleisuudessa.

Torstaina saatiin kuitenkin myös hyviä uutisia, kun koronarokotukset näyttävät kangertelevan alun jälkeen päässeen vauhtiin Yhdysvalloissa. Rokotettujen määrä lähentelee kuutta miljoonaa ja siinä oli kasvua parissa päivässä yli miljoonan verran, kertoo New York Times.