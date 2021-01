He tunkeutuivat kongressiin – kovia syytteitä luvassa, potkuja työpaikoilta jo jaettu

Valtaajien ja vandaalien joukossa oli tunnettuja äärioikeistolaisia, joita saatetaan epäillä vakavista rikoksista. Työnantajat ovat irtisanoneet osallisia, vaikka nämä eivät olisi olleet sisällä kongressissa.

Yhdysvalloissa jäljitetään keskiviikkona kongressiin tunkeutuneita presidentti Donald Trumpin kannattajia. Liittovaltion poliisi FBI ja Washingtonin poliisi ovat pyytäneet vinkkejä yleisöltä, ja viranomaisten kerrotaan kammanneen läpi median kuvamateriaalia sekä sosiaalista mediaa, jonne moni osallisista oli laittanut kuvia ja videoita itsestään.

Myös tutkivan journalismin sivusto Bellingcat on mukana tutkimusprojektissa.

Kiivaimmin etsitään henkilöitä, joiden epäillään syyllistyneen väkivaltaan. Jopa 60:n poliisin kerrotaan saaneen vammoja, ja yksi kongressirakennuksen turvallisuudesta vastanneista poliiseista menehtyi sairaalassa myöhään torstaina.

– Konstaapeli Brian Sicknick oli keskiviikkona 6. tammikuuta 2021 vastaamassa mellakoihin Capitolilla ja loukkaantui fyysisesti yhteenotossa protestoijien kanssa. Hän palasi laitokselleen ja menetti tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi. Kuolemaa tutkii Metropolitanin poliisin henkirikosyksikkö USCP sekä liittovaltio, USCP kertoi lausunnossaan.

Capitolille tunkeutujille voidaan lukea syytteitä poliisien pahoinpitelyistä ja tihutöistä. Yhdysvalloissa niistä on luvassa ankaria vankeustuomioita.­

Poliisin kuoleman aiheuttaneille voi olla Yhdysvalloissa luvassa kovia vankeusrangaistuksia. Sama koskee pahoinpitelyistä epäiltyjä.

Myös liittovaltion rakennukselle ja irtaimistolle tuhoa aiheuttaneet voivat saada jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen, sillä Trump allekirjoitti asiaa koskevan asetuksen kesällä.

On myös syytä epäillä, että Yhdysvaltain äärioikeisto oli syvällä mukana Washingtonin tapahtumien järjestelyissä ennakkoon, sillä kuvista on tunnistettu runsaasti eri järjestöihin identifioituja henkilöitä. Vaikka heidän suunnitelmanaan ei olisi ollut varsinainen kongressin valtaus, heidän uumoiltiin jo etukäteen valmistautuvan levottomuuksiin. Osalla oli jopa rekvisiittaa, jossa luki: MAGA sisällissota 6. tammikuuta.

Myös yleisen mielipiteen tuomio tapahtumille on ollut ankara. Useat henkilöt ovat jo menettäneet työpaikkansa ja saaneet huutia osallistuttuaan demokratian pyhätön valtaamiseen ja Trumpin valheellisten vaalivilppiväitteiden tukemiseen.

Amerikkalaismediassa on julkaistu valtaajista runsaasti tietoja. Seuraavassa poimintoja niistä.

Vandaalit ja valtaajat

Viranomaisilla ja netin salapoliiseilla ei ole ollut vaikeuksia tunnistaa henkilöitä, jotka ovat aiemmin olleet aktiivisia Trumpia kannattavissa tilaisuuksissa tai nettisivuilla. On mahdollista, että he saavat jatkossa levittää vaalisalaliittoteorioitaan vankilassa.

Tunnetuin henkilöistä lienee QAnon-”shamaani” Jake Angeli, jonka turkispuku ja sarvipäähine herätti huomiota. Angeli tunkeutui senaatin istuntosaliin, mikä voi jo itsessään tuoda syytteet.

QAnon-salaliittoteorioihin yhdistetty Jake Angeli tunnistettiin nopeasti tunkeutujien joukosta.­

Edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin työhuoneen tuolilla istuskellut mies on ”valkoiseksi nationalistiksi” tunnustautunut arkansasilainen Richard Barnett. Hän ei ole myöntänyt osallistuneensa työhuoneen materiaalien epäiltyyn varkauteen, mutta myönsi ottaneensa yhden kirjekuoren, jolle oli tippunut hänen vertaan.

Richard Barnett poseerasi kuvaajille puhemies Nancy Pelosin työtuolilla istuen.­

– Jätin neljännesdollarin pöydälle, koska en ole varas, hän kertoi myöhemmin Washington Postin mukaan.

Lehden mukaan Barnett on Facebook-kirjoituksissaan levittänyt vaalivalheita ja ilmaissut myös valmiutensa vaikka kuolla vakaumuksensa puolesta.

Toinen Pelosin huoneeseen tunkeutumisesta epäilty on alaskalainen Tim Gionet. Todisteena on hänen itsensä tapahtumista suorana nettiin välittämä video. Gionet tunnetaan Trumpin tukijana ja nettitrollina, joka on suljettu ulos ainakin Twitteristä ja Youtubesta.

Edustajainhuoneen puhujanpöntön anastajan kerrotaan olleen floridalainen Adam Johnson.­

Myös toisen kuuluisan kuvan henkilö on tunnistettu. Floridalaisen 36-vuotiaan viiden lapsen isän Adam Johnsonin epäillään anastaneen edustajainhuoneen puhemiehen puhujanpöntön, Hän kantoi sitä leveä hymy kasvoillaan käytävällä. Symbolisesti tärkeän kalusteen kohtaloa ei toistaiseksi tiedetä.

Lisäksi kuvista on tunnistettu lisäksi ainakin Matthew Heimbach, vuoden 2017 Charlottesvillen mellakoita organisoinut valkoisen ylivallan kannattaja ja Jason Tankersley, Marylandin skinheadien jäsen.

Paljon huomiota on herättänyt myös Länsi-Virginian osavaltioparlamenttiin marraskuun vaaleissa nousseen republikaanipoliitikko Derrick Evansin video itsestään tunkeutumassa väkijoukon mukana kongressiin.

Evans poisti myöhemmin videonsa, mutta se oli jo ehditty ottaa talteen. Hänen kotiosavaltiossaan vaaditaan nyt miehen erottamista tehtävänsä rikollisen toiminnan vuoksi. Toistaiseksi Evansille ei ole koitunut seuraamuksia.

Yhteensä Capitolilta on bongattu jälkikäteen yhteensä ainakin kuusi republikaaneja edustavaa paikallispoliitikkoa, jotka osallistuivat tapahtumiin.

Työpaikat lähtivät

Amerikkalaiset työnantajat eivät ole suhtautuneet ymmärtävästi mellakoitsijoihin. Marylandilainen Navistar Direct Marketing irtisanoi palkkalaisensa, joka esiintyi kongressissa muun muassa yhdessä Jake Angelin kanssa – työpaikkansa kulkukortti näkyvästi kaulassaan.

Marylandilainen yritys irtisanoi tämän työntekijänsä, joka heilutti lippua ja heilui työnantajansa kulkukortti kaulassa kongressirakennuksessa.­

– Tuemme kaikkien työntekijöidemme oikeutta harjoittaa rauhanomaisesti sananvapauttaan, mutta vaaralliseen, muiden turvallisuutta horjuttavaan toimintaan osallistuvilla ei ole enää mahdollisuutta työskennellä yrityksessämme, Navistar ilmoitti.

Texasilainen asianajaja Paul Davis postasi Instagramiin itsestään kuvia ja videoita Capitolilla ja kertoi olevansa mukana yrittämässä pysäyttää vaalivarkautta. Hän korosti väkivallattomuuttaan, mutta työnantaja Goosehead Insurance kommentoi asiaa näin.

– Capitolin tapahtumiin osallistunut Gooseheadin työntekijä ei ole enää työntekijämme.

Myös chicagolainen kiinteistönvälittäjä Libby Andrews, 56, irtisanottiin, vaikka hän oli vakuuttanut haastattelussa, ettei mennyt sisään kongressirakennukseen.

Entinen Pennsylvanian osavaltioparlamentin jäsen Rick Saccone irtisanoutui itse nykyisestä tehtävästään Saint Vincent Collegen apulaisprofessorina, kun hän oli jakanut Facebookissa kuvan itsestään Capitolilla. Opinahjo oli ehtinyt aloittaa häntä vastaan tutkinnan.

Sacconekin korosti väkivallattomuutta, mutta hänen entinen kollegansa osavaltioparlamentista jakoi videon, jonka Saccone oli poistanut Facebookista. Sillä apulaisprofessorin sanat olivat kovia.

– Yritämme ajaa pahat ihmiset pois sieltä ja myös kaikki RINO:t, jotka ovat pettäneet presidenttimme. Ajamme heidät toimistoistaan.

RINO on lyhenne, jota trumpilaiset käyttävät republikaaneista, joita he eivät pidä mielestään oikeina republikaaneina.