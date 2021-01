”Muutama poliisi juoksi karkuun, koska he eivät nähneet mitään. Sitten väkijoukko alkoi laulaa kansallislaulua ja puski läpi.”

Steve Maldonadon mielestä Donald Trump ei ole täydellinen ihminen. Maldonado ei äänestänyt Trumpia republikaanisen puolueen esivaalissa 2015.

Silti Maldonado ajoi ystävänsä kanssa yli 12 tuntia Floridan Vero Beachista Washingtoniin ja tunkeutui keskiviikkona Yhdysvaltain kongressirakennukseen osoittamaan mieltään Trumpin puolesta.

Viime kuukausien aikana Maldonado on vakuuttunut siitä, että Trump on ainoa poliitikko, joka pystyy puolustamaan Yhdysvaltain perustuslakia.

Hän uskoo, että presidentinvaalissa tapahtui suurta vilppiä ja että Kiinan kommunistinen puolue on lahjonut niin demokraatit kuin republikaanit.

– Uskon, että eliitti vihaa Trumpia, koska hän on yksi niistä harvoista, joita ei voi ostaa, Maldonado sanoo.

Washingtonin Capitol-kukkulalla nähtiin keskiviikkona tapahtumasarja, joka hakee vertaistaan Yhdysvaltain historiassa. Sadat Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressirakennukseen ja onnistuivat keskeyttämään istunnon, jossa kongressi vahvisti marraskuun presidentinvaalien tuloksen.

Hieman puolenpäivän jälkeen väkijoukko jyräsi kongressirakennusta ympäröineen poliisirivistön ja tunkeutui sisälle rakennukseen sen eri puolilta.

Maldonadon mukaan hän ei ollut etukäteen suunnitellut menevänsä rakennukseen sisälle.

– Halusimme vain saada äänemme kuuluviin, hän sanoo.

” Oli todella hermostuttavaa mennä sinne hemmetin hallitusrakennukseen. Meitä olisi voitu ampua.

Pian Maldonado kuitenkin löysi itsensä kongressin suljettujen ovien edustalta.

– Jossain vaiheessa oli yhteenotto poliisin ja sisään pyrkineiden ihmisten välillä. En rehellisesti sanottuna tiennyt, miksi he halusivat sisälle.

Maldonadon mukaan jotkut poliisit laukaisivat rytäkässä vahingossa pippurisumutetta toisten poliisien silmiin. Se harvensi poliisien rivejä.

– He yrittivät kaasuttaa ihmisiä, ja osa heistä saikin kaasua, mutta muutama poliisi juoksi karkuun, koska he eivät nähneet mitään. Sitten väkijoukko alkoi laulaa kansallislaulua ja puski läpi.

Maldonado astui sisään kongressiin muiden mukana.

– Jossain vaiheessa poliisit tavallaan astuivat syrjään, ja väki virtasi sisään.

Maldonado kertoo, että hän ei nähnyt pitkään aikaan sisällä muita ihmisiä kuin mielenosoittajia. Kongressiedustajat oli evakuoitu ja poliisi vetäytynyt.

– Kun olimme lähdössä, näimme alueen, jonka poliisi oli sulkenut. Mutta poliisi ei tehnyt lainkaan vastarintaa. Näimme muutaman poliisin, eikä kukaan häirinnyt heitä. En nähnyt rakennuksen sisällä yhteenottoja.

Maldonadon mukaan hän oli kongressin sisällä tunnin ajan. Hän näytti Ilta-Sanomille kuvaamaansa videomateriaalia rakennuksen sisältä.

Ilta-Sanomat on tarkistanut Maldonadon kertomien henkilöllisyystietojen pitävän paikkansa.

Maldonado korostaa, että hän ei tehnyt rakennuksen sisällä mitään vahinkoa. Hänen näyttämällään videolla kuuluu, kuinka jotkut mielenosoittajat vaativat toisia käyttäytymään kunnioittavasti.

– Itse asiassa käsidesiteline kaatui, ja nostin sen pystyyn.

Kaikki mielenosoittajat eivät olleet yhtä varovaisia. Tiedotusvälineissä on ollut kuvia heidän tekemästään ilkivallasta.

Maldonado sanoo astuneensa rakennuksesta ulos omasta aloitteestaan. Ulkona hän tarttui megafoniin ja selitti ihmisjoukolle, miksi oli mennyt sisälle.

– Halusimme näyttää kongressille, että jos he menevät liian pitkälle, kansa vastaa. Rakennus, jossa he ovat, kuuluu kansalle. He tekevät siellä töitä näille ihmisille.

Maldonado myöntää, että kongressiin tunkeutuminen oli iso ratkaisu.

– Oli todella hermostuttavaa mennä sinne hemmetin hallitusrakennukseen. Meitä olisi voitu ampua.

Myöhemmin paljastui, että yksi mielenosoittaja kuoli viranomaisen ampumaan luotiin.

Kun kongressi jatkoi istuntoaan illalla, ilmapiiri oli muuttunut. Useat senaattorit ja edustajainhuoneen jäsenet peruivat vastalauseensa vaalituloksille ja tuomitsivat mellakat jyrkästi.

– Olen huolissani siitä, että tämän päivän tapahtumat aiheuttivat enemmän haittaa kuin hyötyä, Maldonado pohtii.

Hän ei aio kuitenkaan luovuttaa. Maldonado suunnittelee saapuvansa Washingtoniin myös 20. tammikuuta, kun Joe Biden vannoo virkavalansa.

– Luulen, että silloin ei olla yhtä kilttejä, Maldonado varoittaa.

– Ja jos jossain vaiheessa käy kutsu puolustaa kansakuntaa, olen mukana, sillä uskon että olemme joutumassa tyrannian valtaan.