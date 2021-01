Tokioon on julistettu hätätila – asiantuntijat arvioivat toimea riittämättömäksi

Hätätila astuu voimaan perjantaina. Sen kesto on tasan kuukauden.

Tokioon ja sitä ympäröiville alueille julistettu hätätila on voimassa kuukauden, jollei sitä päädytä jatkamaan.­

Japanin pääministeri Yoshihide Suga on julistanut maan pääkaupunkiin Tokioon ja sitä ympäröiville alueille hätätilan. Syynä hätätilan julistamiselle on Japanissa todettujen koronatartuntojen määrän nouseminen suurimmalle tasolle koko pandemian aikana.

Hätätila astuu voimaan perjantaina 7. tammikuuta ja on voimassa tasan kuukauden. Tokion lisäksi hätätila on voimassa Chiban, Saitaman ja Kanagawan prefektuureissa.

Pääministeri Suga on määrännyt, että yritysten tulisi kannustaa työntekijöitään jäämään etätöihin. Hätätila-alueiden asukkaita on kehotettu välttämään kaikkea tarpeetonta oleskelua ulkotiloissa.

Japanin pääministeri Yoshihide Suga esiintyi televisioidussa tiedotustilaisuudessa, jonka yhteydessä hän julisti Tokioon ja kolmeen prefektuuriin hätätilan.­

Urheilutapahtumien järjestäjiä on ohjeistettu rajoittamaan läsnäolevien katsojien määriä. Ravintolat on suljettava viimeistään iltakahdeksalta. Japanin hallitus on luvannut kaikille aukioloaikojaan supistamaan joutuville ravintoloille noin 14 000 euron suuruisen kompensaation mahdollisista tulojen menetyksistä.

Hätätilajulistuksesta huolimatta peruskoulut pysyvät edelleen auki, toisin kuin keväällä, jolloin Tokion alueelle edellisen kerran julistettiin hätätila samaisesta syystä.

Pääministerin mukaan koronatartuntojen ryöpsähdyksestä huolimatta Tokion vakaana aikomuksena on edelleen pystyä järjestämään sekä olympialaiset että paralympialaiset heinä-elokuussa. Kisat oli alun perin tarkoitus järjestää jo vuonna 2020, mutta koronapandemia sotki suunnitelman.

Keskiviikkona Japanissa todettiin 5 953 uutta koronatartuntaa ja 72 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta. Kyseessä oli suurin päivittäinen tartuntaluku Japanissa koko pandemian aikana ja ensimmäinen kerta kun tartuntojen ilmoitettu määrä ylitti 5 000 rajapyykin.

Tokion kuvernööri Yuriko Koike kertoi Tokion alueelle asetetuista uusista rajoituksista.­

Keskiviikkoisten lukujen tultua ilmi tartuntatautiasiantuntijat tapasivat Japanin terveysministeriön edustajia ja vaativat välittömiä toimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi.

Asiantuntijat eivät usko, että hätätilan julistaminen yhdeksi kuukaudeksi riittää katkaisemaan siivet koronavirukselta etenkään kun maassa on tavattu myös herkemmin tarttuvaa, brittiläistä alkuperää olevaa koronavirusmuunnosta.

– Arvioni perusteella kyseessä ei ole riittävän pitkä aika infektioiden määrän saamiseksi hallintaan. Meidän pitäisi vähentää ihmisten välisiä kontakteja entisestään, lääkäri Satoshi Kamayachi arvioi TV Asahille.

Ihmiskontaktien välttäminen voi Tokiossa olla kovin hankalaa.­

Tartuntatauteihin ja matemaattiseen mallinnukseen erikoistunut professori Hiroshi Nishiura Kioton yliopistosta on mielipiteessään samoilla linjoilla. Hänen mukaansa hätätilan keston tulisi olla vähintään kaksi kuukautta, jotta tartuntamäärät saataisiin painettua riittävän alas.

Koronatartuntojen nopeaa kasvua Japanissa on selitetty kylmällä talvella sekä sillä, että ihmiset ovat väsyneet toistensa karttamiseen.

Myös Japanin hallinto on saanut kritiikkiä osakseen koronarajoitteiden kanssa hidastelusta.

– Japanin reaktio on liian hidas ja hämmentävä, mikä kielii johtajuuden ja strategian puuttumisesta. Valtaapitävät ovat kannustaneet ihmisiä kotimaan matkailuun ja ulkona syömiseen, mutta toisaalta ihmisiä on kehotettu olemaan varovaisia, Kansanterveysinstituutin johtaja Kenji Shibuya Lontoon King's Collegesta huomauttaa.

– Hallitus on käytännössä pyytänyt ihmisiä vapaaehtoisesti käyttäytymään asianmukaisesti, mutta juuri mitään muuta se ei ole tehnyt, Shibuya huomauttaa.