Bostonin maratonin pommittaja haastoi ”Kalliovuorten Alcatrazin” oikeuteen – viimeinen niitti oli lippiksen takavarikointi

Bostonin maratonin pommittaja haluaisi käydä nykyistä enemmän suihkussa.

Bostonin maratonin pommittaja Dzhohar Tsarnajev, 26, on haastanut Yhdysvaltain Coloradon osavaltiossa sijaitsevan ADX Florence -vankilansa oikeuteen. Vuonna 1994 avattu huipputurvallisen supermax-luokituksen vankila tunnetaan lempinimellä ”Kalliovuorten Alcatraz”, eikä kukaan ole kyennyt pakenemaan sieltä.

Käsinkirjoittamassaan haasteessa Tsarnaev väittää joutuneensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi vankilan vartijoiden toimesta. Tsarnaevin mukaan vartijoiden menettelytavat häntä kohtaan ovat kohtuuttomia ja syrjiviä.

Esimerkeiksi Tsarnaev nostaa vankilasta ostamiensa valkoisen baseball-lippiksen ja bandanan takavarikoinnin sekä sen, ettei hänen ole annettu käydä suihkussa niin usein kuin hän olisi halunnut. Tsarnaevin mukaan ankara kohtelu on tehnyt hänen elämästään vankilan H-yksikössä niin hankalaa, että seurauksena on ollut ruumiin ja mielenterveyden rakoilua.

Tsarnaevin mukaan vartijat takavarikoivat lippiksen ja bandanan sillä perusteella, että niiden käyttäminen olisi ollut epäkunnioittavaa sekä FBI:tä että Bostonin maratonin pommi-iskun uhreja kohtaan.

– Tällaisten väärien syytösten tueksi ei ole mitään todisteita, Tsarnaev kirjoittaa.

Ennen kuin Tsarnaev tuomittiin pommi-iskuista kuolemanrangaistukseen, tapauksen tutkijat viittasivat pääepäiltyyn ”henkilönä valkoisessa hatussa”.

Sittemmin Tsarnaevin kuolemantuomio on kumottu ja hän suorittaa supermax-vankilassa elinkautisia vankeusrangaistuksia. On kuitenkin mahdollista, että hänen tapauksensa käsitellään oikeudessa vielä uudelleen, jolloin kuolemantuomio voi palautua.

Oikeusjuttu vankilaa kohtaan on laitettu vireille maanantaina. Liittovaltion tuomarin mukaan haastehakemus on vaillinainen ja sen 402 dollarin suuruinen käsittelymaksu on jätetty maksamatta.

Tapauksesta uutisoiva Boston Herald on haastatellut haasteen tiimoilta ADX Florencen entistä vanginvartijaa Bob Hoodia, jonka mukaan vastaavat haasteet ovat verrattain yleisiä vankien taholta.

– Ymmärrän. Hän haluaa yli kolme suihkua viikossa. Hän on parikymppinen ja asuu seitsemän neliöjalan kokoisessa laatikossa, jossa elämä on pahempaa verrattuna kuolemanrangaistukseen.

Kolme ihmistä kuoli ja 264 loukkaantui, kun kaksi pommia räjähti vuonna 2013 Bostonin maratonin yhteydessä.

Myös Tsarnajevin isoveli Tamerlan osallistui iskuun. Hän kuoli kolme päivää myöhemmin tulitaistelussa poliisin kanssa.