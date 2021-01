Donald Trump on ollut myrskyn silmässä koko presidenttikautensa ajan. Kannattajien tunkeutuminen Yhdysvaltain kongressiin nosti taifuunin, joka voi riepotella hänet ulos Valkoisesta talosta etuajassa.

Yhdysvaltain kongressin rakennukseen on hyökätty kerran aikaisemmin – elokuussa 1814. Kaksi vuotta aiemmin alkanut vuoden 1812 -sotana tunnettu sota oli käynnissä, kun britit löivät amerikkalaiset Blandensburgin taistelussa. Majuri Robert Rossin joukot sytyttivät tulipaloja Capitoliin ja muihin hallintorakennuksiin. Samalla paloi myös Valkoinen talo.

207 vuotta myöhemmin USA:n demokratian sydämeen tunkeutui satoja presidentti Donald Trumpin kannattajia. Neljä ihmistä kuoli ja 52 otettiin kiinni. Mitä vielä on tulossa – ja mitä tekee Trump?

– Capitol-hyökkäys nopeutti republikaanien irrottautumista, vaikka se oli jo käynnissä, Yhdysvaltain asioihin perehtynyt Nordic West Officen toimitusjohtaja Kristiina Helenius arvioi.

– Trumpilla on nyt perheensä ja fanaattinen kannattajakuntansa. Heidän varaansa hän rakentaa seuraavan perhebisneksen.

Talouslehti Forbes arveli jo marraskuussa, että “perhebisnes” saattaisi olla oma televisiokanava, jonka avulla ex-presidentti pysyisi väkevänä mielipidevaikuttajana uuden presidentin Joe Bidenin kauden yli. Ennen vaaleja hän piti uudelleenvalintaansa niin varmana, että uhosi muuttavansa pois maasta, jos häviää.

Hänen on veikattu palaavan myös oman yritysryppäänsä johtoon. Viimeisen neljän vuoden ajan konsernia ovat johtaneet hänen poikansa Don Jr. ja Eric.

Trumpin on uskottu tavoittelevan presidenttiyttä uudestaan neljän vuoden kuluttua, mutta keskiviikon tapahtumien jälkeen uudelleenvalinnan todennäköisyys pieneni.

Kristiina Helenius.­

Mellakat jättivät Trumpin kilpeen verisen tahran – mutta poltti ehkä vain osan silloista.

– Se sekä poltti siltoja että kasvatti legendaa. Omiensa silmissä hän on luultavasti entistä suurempi sankari, Helenius toteaa.

Keskiviikkona vaatimukset Trumpin viraltapanolle perustuslain 25. lisäyksellä voimistuivat. Sitä vaati muun muassa senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer.

25. lisäyksellä varapresidentti ja ministereiden enemmistö voi todeta presidentin olevan epäkelpo toimimaan tehtävässään. Jos presidentti vastustaa tätä, kongressi voi pistää presidentin sivuun kahden kolmasosan enemmistöllä.

Politiikan tutkija Chris Haynes New Havenin yliopistosta arvioi tulevaa Market Watch -julkaisulle.

– Haasteena on ensinnäkin enemmistön saaminen hankkeen taakse. Toiseksi voi olla vaikea houkutella ihmisiä, joiden työ on suoraan presidentin ansiota, Haynes sanoi.

– Jos myös ministerit ja varapresidentti puoltavat sitä, presidentti voidaan siirtää loppuajaksi syrjään, Kristiina Helenius sanoi.

Trumpin tähti laski nopeasti myös omassa puolueessa. Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell lakkasi keskiviikkona uskomasta, että osavaltioiden tulosta presidentinvaaleissa enää kyseenalaistetaan. McConnell on ollut Trumpin tärkeimpiä tukijoita kongressissa koko presidentin virkakauden ajan.

Jopa äärioikeistolainen kolumnisti ja Trumpista kirjan kirjoittanut Ann Coulter latasi presidentin niskaan täyslaidallisen – ehkä USA:n äärioikeistolaisimmassa mediassa Breitbart News Networkissa:

– Hän luovutti presidenttiytensä kahdelle tollolle Jaredille ja Ivankalle samalla, kun katsoi televisiota ja twiittasi, Coulter sauhusi ja viittasi presidentin tyttäreen ja tämän aviomieheen, jotka ovat olleet Trumpin lähimpiä avustajia presidenttikauden aikana.

Trumpin virkakautta on jäljellä vajaa kaksi viikkoa, sillä Biden astuu virkaansa 20. tammikuuta. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi ISTV:n studiossa, että presidentti on Valkoisessa talossa kovin yksin. Aaltolan mukaan toimiva suhde myös varapresidentti Mike Penceen on mennyttä. New York Timesin lähteiden mukaan Trump on viime päivinä arvostellut Penceä kovin sanoin.

Torstain valjetessa Valkoisesta talosta alkoi kuulua irtisanoutumisuutisia. Muutaman vähemmälle huomiolle jääneen nimen jälkeen kerrottiin apulaisturvallisuusneuvonantaja Matt Pottingerin eronneen.

Mediatietojen mukaan Valkoisessa talossa istui lopulta eristäytynyt presidentti rinnallaan ainakin kansliapäällikkö Mark Meadows ja hallinnon lakimies Pat Cipollone.

Kaapelikanava CNN:n analyysissa maalailtiin 13 päivän vaaratilaa koko Yhdysvalloille “raiteiltaan olevan” ylipäällikön takia.

Trump oli kuitenkin jo aikaisemmin ilmoittanut, että vallanvaihto tulee tapahtumaan rauhallisesti 20. tammikuuta. Hän toisti viestinsä myös keskiviikon tapahtumien jälkeen.

Trumpin kannattaja kongressin rakennuksessa.­

Yhdysvallat on vaikuttanut olevan liekeissä suurimman osan vuotta 2020.

Black Lives Matter -aktivistien mielenosoitukset ovat kestäneet esimerkiksi Portlandin kaupungissa kuukausikaupalla. Vuoden vaihtuminen ei tuonut yhtään parempia uutisia, kun Trumpin kannattajat saivat koko liittovaltion näyttämään banaanitasavallalta.

Kristiina Helenius muistuttaa, että kahtia jakautuminen ei ole Yhdysvalloissa uusi asia.

– Polarisoituminen on ollut käynnissä 25 vuotta. Sosiaalinen media on pahentanut tilannetta huomattavasti.

– Toisaalta poliittinen väkivalta on aina ollut osa Yhdysvaltoja, onhan poliitikkoja murhattu ja kaduilla otettu yhteen.

Capitol-kukkulan valtaaminen ja häpäiseminen ovat symbolisesti kuitenkin raskaamman luokan asioita.

– Vakavuus ei tule niinkään väkivallasta vaan demokratian polkemisesta.