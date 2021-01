Näin paikan päällä ollut IS:n kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen koki Washingtonin kaaoksen

Ilta-Sanomien Mikko Marttisen mukaan Donald Trumpin lähipiirissä ollaan huolestuneita Trumpin henkisestä vakaudesta.

Tilanne kärjistyi keskiviikkona Washington DC:ssä, kun presidentinvaalit hävinneen Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin. Yhdysvaltain senaatti ja edustajainhuone kokoontuivat vahvistamaan Joe Bidenin vaalivoittoa.

Ilta-Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen seurasi mielenosoituksia Washingtonissa.

– Tunnelma on kireä Yhdysvalloissa. On poliitikkoja, jotka lietsovat salaliittoteorioita. He ovat saaneet miljoonat uskomaan niihin, Mikko Marttinen arvioi IS:n suorassa lähetyksissä.

– Tänään nähtiin, mihin tämä voi johtaa. Tämä ruutitynnyri voi räjähtää vieläkin rajummin, ellei siihen puututa, Marttinen sanoo.

Marttinen kertoo, millainen merkitys oli Donald Trumpin puheella ennen tapahtumia.

– Puheessaan hän ikään kuin yllytti, että nyt marssitaan Capitol Hillille. Donald Trump on antanut hiljaisen hyväksyntänsä mellakoinnille, Marttinen arvioi.

Capitol Hill eli Capitol-kukkula on Yhdysvaltain hallinnon keskus.

Marttinen kertoo, että Donald Trumpin lähipiirissä ollaan huolestuneita Trumpin henkisestä vakaudesta.

– Varapresidentti Mike Pence hoiti virkaansa niin kuin hänen pitikin. Pence voi olla vakauttava tekijä, Marttinen sanoo.

Moni asia on hyvin epävarma.

– Miten väistyvä presidentti toimii virkaanastujaisten aikaan? Paikalla olevat mielenosoittajat ovat "trumpilaisia" eivät republikaaneja. Heitä kiinnostaa se, miten käy Trumpille, Marttinen sanoo.

Osa Trumpin tukijoista on Marttisen mukaan todennut, että valehtelu on mennyt liian pitkälle. Joe Bidenille oli hyvin tärkeää Georgian vaalien voitto.

Mielenkiintoisia kysymyksiä on silti yhä paljon.

– Olisikohan republikaaninen puolue tekemässä pesäeroa Donald Trumpiin? Nousevatko perinteisemmät poliitikot johtaviin asemiin?

Marttinen haastatteli rakennuksen sisällä olleita mielensoittajia. Yksi haastatteluista esitettiin myös live-lähetyksessä.

– Ainakin sata ihmistä oli rakennuksen sisällä, Kevin Cordon sanoi.

Marttinen kysyi häneltä, miksi he menivät sisälle.

– Se oli ainutlaatuinen tilaisuus näyttää, että emme hyväksyä korruptiota. Tässä maassa ihmisillä on oikeus päättää omasta elämästään, haastateltava kertoi.