Kongressimellakka järkytti maailmalla – ”Populisti saapui paikalle”

Ihmisoikeuksia rikkoneet maat ilkkuivat, kun länsimaissa surtiin iskua demokratiaa vastaan.

Maailman johtajat ovat tuominneet laajalla rintamalla Yhdysvaltojen viimeöiset mellakat.

Suomesta tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin ulkoministeri Pekka Haavisto ja sisäministeri Maria Ohisalo ovat kommentoineet levottomuuksia.

– Joka hetki tuo nyt Washingtonista uutta mahdotonta: meneillään on uskomaton demokratian painajainen. Rohkaisevaa on, että vastuuntuntoisia on yli puoluerajan, Niinistö twiittasi.

Saksan liittokansleri Angela Merkel kertoi olevansa ”raivoissaan ja surullinen” Yhdysvaltojen viimeöisistä tapahtumista.

Merkel sanoi myös, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on osasyyllinen tapahtumiin. Merkelin mukaan marraskuisten presidentinvaalien tuloksen kyseenalaistaminen johti osaltaan viimeöisiin mellakoihin.

– Pahoittelen syvästi, ettei presidentti Trump ole hyväksynyt tappiotaan marraskuusta lähtien, Merkel sanoi.

Yhdysvaltojen valtionvarainministeri Steven Mnuchin ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ovat tuominneet yhdessä viimeöiset mellakat Yhdysvalloissa.

Mnuchinin mukaan mellakoita ”ei voi hyväksyä ja niiden täytyy loppua”. Netanjahu puolestaan kutsui mellakoita ”häpeällisiksi” ja kehotti tuomitsemaan ne voimakkaasti.

Mnuchin on matkustanut Israeliin, jossa hän ja Netanjahu tapaavat tänään Jerusalemissa.

Ihmisoikeuksien rikkojien riemupäivä

Kiinassa puolestaan on syytetty Yhdysvaltoja kaksinaismoralisimista viimeöisten mellakoiden takia.

Maan ulkoministeriö ja valtiollinen sanomalehti Global Times vertasivat tapahtunutta Hongkongin demokratian puolesta järjestettyihin mielenosoituksiin. Ministeriön edustajan mukaan Yhdysvalloissa esimerkiksi monien medioiden reaktiot tapahtumiin ovat poikenneet täysin toisistaan.

Puolueen nuorisojärjestö kuvaili levottomuuksia ”kauniiksi näyksi” some-kanava Weibossa. Kommentti on viittaus Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin aiempaan kommenttiin Hongkongin mielenosoituksista.

Iranin presidentti Hassan Rouhanin mukaan Washingtonin mellakat toivat ennen kaikkea esille sen, kuinka hauras ja haavoittuva länsimaalainen demokratia on. Rouhani kommentoi asiaa tv-puheessaan.

– Näimme, miten maaperä on altis populismille, huolimatta tieteen ja teollisuuden edistymisistä. Populisti saapui paikalle ja hän on johtanut maataan kohti katastrofia viimeiset neljä vuotta, Rouhani sanoi viitaten presidentti Trumpiin.

Mielenosoittajat tunkeutuivat kongressirakennukseen rikkoen ikkunoita. Sekä mielenosoittajat että poliisit käyttivät kyynelkaasua toisiaan vastaan.­

”Häpeällistä”

Britannian pääministeri Boris Johnson kutsui keskiviikkona Twitter-tilillään Yhdysvaltain kongressin tapahtumia häpeällisiksi.

– Yhdysvallat edustaa demokratiaa ympäri maailman, ja nyt on ratkaisevan tärkeää, että vallanvaihto olisi rauhallinen ja järjestelmällinen, Johnson kirjoittaa.

Yhdysvaltain naapurimaan Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi, että kanadalaiset ovat ”syvästi järkyttyneitä ja surullisia hyökkäyksestä demokratiaa vastaan”. Yhdysvaltojen eteläinen naapuri Meksiko ei ole kommentoinut asiaa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan painotti luottamustaan Yhdysvaltojen instituutioihin ja demokratiaan.

– Joe Biden voitti vaalit. Odotan innolla työskentelyä hänen kanssaan seuraavana Yhdysvaltain presidenttinä, von der Leyen kirjoitti Twitterissä.

Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ilmaisi järkytyksensä kongressin tapahtumista, mutta kirjoitti kuitenkin luottavansa vallan siirtyvän Bidenille rauhallisesti.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kuvasi mellakoita ”huolestuttavaksi” ja sanoi että kyseessä on hyökkäys demokratiaa vastaan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että pääkaupunki Washingtonin tapahtumat eivät ole amerikkalaisia.

– Me uskomme demokratioidemme voimaan. Me uskomme amerikkalaisen demokratian voimaan, Macron sanoi.

– Uskon Yhdysvaltain demokratian voimaan. Joe Bidenin presidenttikaudella tämä kireä aikakausi jää taakse ja Amerikan kansa yhdistyy, Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sanoi toiveikkaasti.

Washington DC:ssä tavalliset ihmiset eivät saa kantaa aseita esillä toisin kuin monissa muissa paikoissa Yhdysvalloissa.­

Venäjällä ilkuttiin

Venäläiset poliitikot ovat ottaneet kärjekkäästi kantaa Yhdysvaltojen viimeöisiin mellakoihin.

Venäjän parlamentin ylähuoneen edustaja Konstantin Kosatshjev sanoi Facebookissa Yhdysvaltojen demokratian ”ontuvan molemmilla jaloillaan”.

Duuman eli alahuoneen edustaja Leonid Slutski puolestaan kertoi tiedotusvälineille, että Yhdysvallat ei enää voi esittää olevansa ”demokratian johtotähti”.

Presidentti Vladimir Putin ei ole kommentoinut asiaa.