Professori: ”Trump varautui härskillä suunnitelmalla”

Presidentti Donald Trumpilla on merkittävä valta ja vastuu tapahtumissa, jotka johtivat Yhdysvaltain kongressiin tunkeutumiseen. Taustalla on pitkä valkoisen keskiluokan aseman suhteellinen kurjistuminen.

Kesäkuun alussa Donald Trump kohahdutti esiintymisellään kirkon edessä. Yhdysvaltain presidentti poseerasi kameroille Raamattu kädessä julistettuaan sitä ennen hajottavansa mielenosoitukset armeijan voimin. Presidentin pääsy kirkon eteen läpi Valkoisen talon ulkopuolelle kerääntyneiden ihmisten varmistettiin kyynelkaasulla ja kumiluodeilla.

Kun Trumpin puoluetovereilta kysyttiin tuolloin, mitä he puheesta ajattelivat, kiusaantuneisuus oli käsinkosketeltavaa. Edelle menivät kuitenkin talouskysymykset ja uskonto, ja puolueen enemmistö pysyi presidentin takana.

– Ajateltiin, että Trump saa uskonnollisten piirien äänet, vaikka onkin moukkamainen.

Nyt tilanne on toinen. Trumpia kannattavat mielenosoittajat tunkeutuivat keskiviikkona sisään kongressiin – Trumpin puoluetovereiden omalle työpaikalle. Hieman aiemmin Trump oli Twitterissä toistanut valheensa vaalivilpistä ja kehottanut muistamaan tämän päivän ikuisesti.

Teivainen arvioi, että perustuslaki ja laillisuus ovat vaarantuneet ennen näkemättömällä tavalla.

– Yllätti, että he pääsivät sinne sisälle. Ne kuvat, joissa tunkeuduttiin sisälle olivat häkellyttäviä.

Teivaisen mukaan ei ole poissuljettua, että republikaanipuolue hajoaa Trumpin kannattajiin ja maltillisiin ”vanhan liiton” republikaaneihin.

– Pidän sitä kyllä mahdollisena. Todennäköisyyttä en halua arvioida. Parin päivän sisällä tästä saa varmasti lisää tietoa. On myös muistettava, että Yhdysvaltojen poliittisessa järjestelmässä on paljon kannustimia sille, että pääpuolueet jatkavat sisäisistä jännitteistä huolimatta muodollisesti yhtenäisinä.

– Jännitteet ovat nyt todella suuret.

Mielenosoituksessa ja kongressiin tunkeutumisessa kuoli neljä ihmistä.­

Koko kriisiä kuvastaa varapresidentti Mike Pencen tilanne. Hän on koko Trumpin kauden ajan kuulunut presidentin uskollisimpiin tukijoihin. Kuitenkin kello 14.24 paikallista aikaa Trump twiittasi, että Pencellä ”ei ollut rohkeutta tehdä mitä olisi pitänyt tehdä”.

Käynnissä oli senaatin ja edustajainhuoneen kokoontuminen, jossa demokraatti Joe Bidenin voitto vahvistettaisiin. Pence hoiti istunnossa tehtäväänsä eikä osoittanut merkkejä vaalituloksen kiistämisestä.

Äärioikeistolaisten suosimaan sosiaaliseen mediaan Gabiin ladattiin videoita, joissa mielenosoittajat huutavat ”missä on Pence”, New York Times kertoi.

– Jos olisit varapresidentti ja presidentin roskajoukko yrittäisi saada sinut käsiinsä, miten se vaikuttaisi uskollisuuteesi, Teivainen kysyy.

– Se draama oli kuin elokuvista.

Republikaaneilla on myös merkittävä vastuu kehityksestä, joka kärjistyi kongressissa Capitol Hillillä. Moni salli Trumpin toiminnan, vaikka se olisi ollut heidän omien arvojensa vastaista.

Vähintään yhtä merkittävää on ollut Teivaisen mukaan Trumpin ”ihan ikioma” toiminta. Professori arvioi, että Trump laski voivansa hävitä vaalit esimerkiksi koronan takia.

– Hän varautui härskillä suunnitelmalla, joka perustui koko vaalijärjestelmän legitimiteetin kyseenalaistamiseen.

Pohja valheille ja salaliittoteorioiden levittämiselle on pitkän kehityskulun tulos. Osa valkoisesta hyvätuloisesta työväenluokasta on köyhtynyt suhteellisesti. Tässä joukossa on esimerkiksi hiilikaivostyöntekijöitä.

– Huono koulutustaso luo alttiutta salaliittoteorioille ja esimerkiksi Qanon-tyyppisten liikkeiden viestien vastaanottamiselle.

Tyytymättömyyttä selittää kokemus, että rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät, aiemmin huonompiosaisina pidetyt ryhmät kuten latinot ja tummaihoiset, ovat menneet ohi.