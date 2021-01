Suomalaisasiantuntijoiden mukaan varapresidentti ja kongressi voisivat syrjäyttää presidentti Donald Trumpin virastaan, jos hänen katsotaan olevan kykenemätön jatkamaan.

Washingtonissa keskiviikkona nähdyt tapahtumat ovat ajaneet Yhdysvallat ennennäkemättömään tilanteeseen, jossa presidentti Donald Trumpin asemaa maan johtajana on alettu kyseenalaistaa. Trumpin vaalivilppisyytöksiä tukevat mellakoitsijat tunkeutuivat kongressirakennukseen, jonka seurauksena istunto jouduttiin keskeyttämään ja pääkaupunkiin julistettiin ulkonaliikkumiskielto.

Presidentti Trump kehotti rakennukseen tunkeutuneita menemään kotiinsa mutta kiitteli ja kehui samalla mellakoitsijoita. Tilanteeseen puututtiin vasta varapresidentti Mike Pencen ja puolustusministeriön toimesta. Levottomuuksien aikana kuoli neljä ihmistä ja kymmeniä otettiin kiinni.

Demokraatit ovat jo ryhtyneet vaatimaan Trumpin viraltapanoa ja asettamista virkasyytteeseen tapahtumien johdosta. Edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan demokraattijäsenet toteavat Pencelle osoittamassaan kirjeessä, että varapresidentillä ja hallinnon ministerien enemmistöllä on perustuslain mukaan mahdollisuus syrjäyttää presidentti, jos tämän todetaan olevan kyvytön hoitamaan tehtäväänsä.

– Presidentti Trump on osittanut kerta toisensa jälkeen olevansa haluton suojelemaan demokratiaamme ja hoitamaan velvollisuuksiaan, yhdeksäntoista demokraattiedustajan allekirjoittamassa kirjeessä todetaan.

Tapahtumat ovat raivostuttaneet myös monet republikaanijohtajat, joista osa on amerikkalaismedian mukaan jo vaatinut Trumpin erottamista tehtävästään tai asettamista virkasyytteeseen. Kaapelikanava CNN:n mukaan muutamat Trumpin hallinnon ministerit ovat käyneet alustavia keskusteluja presidentin syrjäyttämisestä, ja asia on myös joidenkin republikaanisenaattorien tiedossa.

Myös sanomalehti Washington Post kirjoittaa hallinnon korkea-arvoisten jäsenten pohtivan presidentin erottamista. Lehden mukaan lukuisat Trumpin hallinnon merkittävät avustajat harkitsevat lisäksi eroavansa tehtävistään tilanteen vuoksi.

Trumpin mahdollisen viraltapanon keskiössä on maan perustuslain 25. lisäys, jonka käyttöönottoon myös monet lainsäätäjät ovat viitanneet.

– Periaatteellinen mahdollisuus tähän on perustuslain 25. lisäyksen puitteissa, jos varapresidentti ja kongressi päättävät, ettei presidentti ole kykenevä jatkamaan, sanoo Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen.

Kyseinen lisäys on peräisin 1960-luvulta, jolloin asian selventäminen nähtiin tarpeelliseksi presidentti John F. Kennedyn salamurhan jälkeen. Lisäyksessä määritellään varapresidentin valtuuksia ja presidentin oikeutta siirtää virkatehtäviään tarvittaessa muille.

Lisäyksen neljäs pykälä taas antaa varapresidentille ja kongressille mahdollisuuden syrjäyttää presidentti tilanteen niin vaatiessa. Kyseistä kohtaa ei ole vielä koskaan jouduttu soveltamaan käytännössä.

Heiskasen mukaan Trumpin viraltapano ei nykyisessä tilanteessa ole poissuljettu vaihtoehto. Kaikki riippuu siitä, minkä vaihtoehdon republikaanit laskelmoivat tilanteessa parhaaksi.

– Tässä täytyy ottaa huomioon poliittiset realiteetit ja se, että Trumpin kautta on jäljellä 13 päivää. Kokevatko he että tässä vaiheessa kannattaa tehdä? Tätä on mahdotonta tietää, vaikka jotkut tahot ovat sellaista jo vaatineet.

– Tässä on kysymys myös käytännöstä ja siitä, kuinka päätös vaikuttaa poliittisen väkivallan kehittymiseen.

Heiskasen mukaan tilanteessa on syytä pysähtyä pohtimaan, mitä oikeastaan on tapahtunut. Suuri joukko amerikkalaisia uskoi perättömään salaliittoteoriaan, jonka perusteella he päättivät vallata kongressirakennuksen.

– Onhan tämä täräyttävä asia. Mehän emme tiedä mitkä kaikki tahot tässä ovat olleet mukana ja kuinka koko juttu orkestroitiin ja ihmiset saatiin käyttäytymään tällä tavalla. Presidentti on toiminut tässä jonkinlaisena kansankiihottajana.

Myös Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Anna Kronlund sanoo yhdysvaltalaisessa keskustelussa esiintyvän nyt kaksi vaihtoehtoa: virkarikossyyte, joka on ajallisesti vaikea vaihtoehto, ja perustuslain 25. lisäyksen käyttöönotto eli presidentin korvaaminen, jonka mahdollisesta soveltamisesta on olemassa eri tulkintoja.

– Lisäyksen mukaan presidentti voidaan korvata, jos hän on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, mutta tässä ei ole ihan siitä kyse, Yhdysvaltain perustuslain tunteva Kronlund sanoo.

Myös hänen mukaansa on kiinnostavaa nähdä, löytyykö kongressista ja republikaaneista nyt halukkuutta lähteä ajamaan jompaakumpaa vaihtoehtoa.

– Periaatteessa syrjäyttämiseen riittää että riittävän moni päättää kääntyä Trumpia vastaan, mutta tämä on selkeästi aika äärimmäinen toimi. Mielenkiintoinen kysymys on myös se, millä tavalla Trump on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, ja miten presidenttiä voidaan kiistää tai haastaa jos hän ei yhdy tähän tulkintaan.