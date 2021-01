Kirjeenvaihtajan kommentti: Päivä, joka muutti Amerikan, oli aivan epätodellinen kokemus

Amerikka havahtui vihdoin kuiluun, jonka se oli kaivanut, kirjoittaa Mikko Marttinen Washingtonista.

Aasialaisamerikkalainen mies polkee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kuvaa katuun ja kiroaa. Hyväntuulinen väkijoukko kuvaa ympärillä kännyköillään.

Myyntipisteet tarjoavat ruokaa, kaupustelijat vaatteita ja megafonimiehet mielipiteitään. Kaikkialla liehuvat liput.

Washingtonissa näytti keskiviikkona aamupäivällä siltä kuin sata Donald Trumpin vaalitilaisuutta olisi koottu yhteen paikkaan.

Poliisit seurasivat sivusta. Monet huusivat heille kiitoksia ja näyttivät peukkua. Ihmiset kertoivat olevansa ylpeitä siitä, että konservatiivit eivät mellakoi samaan tapaan kuin vasemmisto.

He olivat saapuneet pääkaupunkiin ympäri Yhdysvaltoja. Puhuin Georgiasta, Michiganista, New Yorkista, New Jerseystä, Kaliforniasta, Tennesseestä ja Floridasta tulleiden ihmisten kanssa.

Kaikkia heitä yhdisti vahva usko siitä, että kansakunta on vaarassa, ja nyt on viimeinen hetki peruuttaa marraskuun presidentinvaaleissa tapahtunut historiallinen petos.

Ja kun vapaan Amerikan ja perustuslain viimeinen puolustaja kehotti puheessaan heitä marssimaan kongressiin kertomaan mielipiteensä, he tottelivat.

Muuria ylös

Valkoisen talon edustalta on reilun kahden kilometrin kävelymatka Capitol-kukkulalle, jossa Yhdysvaltain kongressi sijaitsee. Matkan aikana väkijoukko lietsoi itsensä iskulauseilla raivoon.

Kongressirakennuksen itäportaikkoa peitti valtava putkikatsomo, joka on rakennettu Joe Bidenin virkaanastujaisia varten. Se ei estänyt ihmisiä, jotka halusivat kertoa kongressille mielipiteensä.

Jotkut nousivat ylös kongressirakennuksen terassille portaikon leveää kaidetta pitkin. Toiset kiipesivät pystysuoraa muuria pitkin. Osalla oli päällään kypärä ja luotiliivit. Toisilla Jeesuksen pelastusta lupaava paita.

Ihmisiä oli niin paljon, että poliisi ei pystynyt heitä estämään. Ovet murrettiin, ikkunat rikottiin, sadat tunkeutuivat sisään. Kongressiedustajat joutuivat keskeyttämään presidentinvaalin tuloksen vahvistamisen ja pakenemaan väkijoukkoa.

Katastrofielokuva

Kongressirakennuksen itäpuolella oli väljempää, vaikka sielläkin oli tuhansia ihmisiä. Kaksi adrenaliinihumalassa olevaa miestä näytti ihailijoille ympärillään kännykkävideoita kongressin sisältä.

Kevin Cordon kertoi minulle menneensä sisään rikkoutuneesta ikkunasta. Hänen harteillaan oli Yhdysvaltain lippu, joka oli tahriutunut hänen otsastaan vuotavasta verestä. Haavan oli aiheuttanut ilmeisesti poliisin kumiluoti.

– On selvää, että vaalit varastettiin. Siitä on niin paljon todisteita. Vallanpitäjät, media ja teknologiayritykset sivuuttavat sen, Cordon sanoi.

– Olemme näyttämässä, että emme siedä sitä. Emme anna tämän tapahtua tekemättä mitään. Otamme maamme takaisin. Tämä on vasta alkua.

Kännykät alkoivat piipata. Ne kertoivat, että Washingtoniin oli julistettu ulkonaliikkumiskielto kello 18 alkaen.

Poliisiajoneuvot täyttivät keskustan suljetut kadut. Hälytysajoneuvojen sireenit ulvoivat. Helikopterit säksättivät taivaalla. Kaikki tuntui epätodelliselta, kuin kuuluisissa maisemissa kuvatulta katastrofielokuvalta.

Lojaalisuus vaihtui

Kun kello lähestyi kuutta, Capitol-kukkulan ympärillä oli vielä tuhansia ihmisiä. Poliiseja ja kansalliskaartilaisia oli vielä enemmän.

Väkijoukossa levisi tuore uutinen: nuori nainen oli kuollut poliisin luodista kongressin sisällä.

Kuudelta poliisi alkoi laajentaa rinkiään kongressirakennuksen ympärillä. Ihmiset perääntyivät. Monet heistä huusivat solvauksia poliiseille.

– Petturit!

– Miksi ette puolusta perustuslakia?

Nämä ihmiset eivät olleet enää uskollisia laille ja järjestykselle vaan ainoastaan Donald Trumpille.

Trump itse julkaisi lyhyen videon, jossa hän ilmaisi ymmärrystä mellakoitsijoiden vihalle.

Hännystelijät hälvenivät

Kun väkijoukko oli hajaantunut Washingtonin tyhjille kaduille, kongressi palasi jatkamaan työtään.

Se ei ollut enää sama kongressi, joka oli paennut kuusi tuntia aikaisemmin. Osa Trumpin valheita toistaneista republikaanipoliitikoista oli tajunnut, että he olivat menneet liian pitkälle.

Trumpin hännystelijöiden leiri alkoi hälvetä. Moni veti tukensa vaalituloksen haastajilta. Näytti siltä, että valheiden ja propagandan seurausten ymmärtäminen vaati hyökkäyksen omalle työpaikalle.

Washingtonin yössä kongressin valtaajat kertoivat taistelutarinoitaan. Tosin epäilys alkoi hiipiä jo heistä joidenkin mieleen.

– Olen huolissani siitä, että tämän päivän tapahtumat aiheuttivat enemmän haittaa kuin hyötyä, Steve Maldonado sanoi.

Maldonado puhui tietysti Trumpin kannattajien näkökulmasta ja on luultavasti oikeassa. Keskiviikon jälkeen Trumpin on enää hyvin vaikea pysyä johtavassa asemassa republikaanisessa puolueessa.

Keskiviikko tullaan muistamaan päivänä, jona Amerikka havahtui kuiluun, jonka se oli kaivanut. Se perääntyi viime hetkellä ja riuhtaisi itsensä eroon miehestä, joka oli saattanut sen vaaraan.

Trump ei katoa, mutta vihan kultti hänen ympärillään on matkalla marginaaliin.