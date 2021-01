IS:n kirjeenvaihtaja todisti kaaoksen paikan päällä – kongressiin tunkeutunut mielenosoittaja: ”Me otamme valtion takaisin”

Presidentti Donald Trumpin lietsomat mielenosoittajat valtasivat demokratian ytimen, Yhdysvaltain kongressin.

Yhdysvaltain kongressin edustajat kokoontuivat keskiviikkona vahvistamaan marraskuisten presidentinvaalien tuloksen.

Valitsijamiesten äänestyksen tuloksen vahvistaminen jäi kesken, kun mielenosoittajat tunkeutuivat Capitol Hillina tunnettuun rakennukseen. Kuuluisan parlamenttirakennuksen ympärillä olleita toimistorakennuksia evakuoitiin. Senaatissa puhetta johtanut varapresidentti Mike Pence kiidätettiin pois samalla, kun mielenosoittajat pääsivät rakennukseen sisälle.

Mielenosoittajat tunkeutuivat sisälle kongressiin.­

Televisiokuvat edustajainhuoneen istuntosalin sisältä näyttivät, miten mielenosoittajat yrittivät tunkeutua myös istuntosaliin, jonne oli jäänyt jumiin joitain kongressiedustajia.

Kongressin oman poliisilaitoksen edustajat seisoivat ovien sisäpuolilla aseet esillä.

Rakennuksen sisältä julkaistujen kuvien mukaan mielenosoittajat pääsivät tyhjentyneeseen senaatin istuntosaliin sekä tunkeutuivat muun muassa edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin huoneeseen.

Kongressiedustajat ja senaattorit evakuoitiin turvaan mielenosoittajilta.­

Ilta-Sanomien tapaama mielenosoittaja kertoi päässeensä sisään ikkunasta.

– Joku hajotti ikkunan ja menin sisään sitä kautta. Käytävillä oli paljon Trumpin kannattajia, jotka julistivat ”tämä on meidän talomme, me otamme demokratian takaisin”, verta vuotava Kevin Cordon, 33, kertoi Ilta-Sanomille.

Verta vuotava Cordon kertoi poistuneensa kongressirakennuksesta, koska verenvuoto ei tyrehtynyt. Hän kertoo saaneensa jostain osuman yrittäessään päästä sisään rakennukseen.

Kalifornialainen Kevin Cordon, 33, kertoi Ilta-Sanomille menneensä kongresiiin sisään rikotusta ikkunasta.­

– Kun lähdin ulos, sinne oli tulossa koko ajan lisää ihmisiä. Sisällä oli satoja mielensoittajia ja lisää oli tulossa sisään. Poliiseja näkyi ulkona, mutta ei juurikaan sisällä, tosin näin, että heitä oli saapumassa paikalle lisää.

Los Angelesista Kaliforniasta ensimmäistä kertaa pääkaupunkiin saapunut Cordon piti vaalitulosta huijauksena. Hän syytti demokraatteja ja mediaa korruptiosta ja vaalituloksen vääristämisestä.

– Tämä on meidän ainoa mahdollisuutemme näyttää. Meillä on ihmisylivoima, meillä on henkinen ylivoima, meitä ei voi jyrätä. Me otamme valtion takaisin itsellemme, Cordon julisti.

Iltakymmenen jälkeen Suomen aikaa sekä pääkaupunki DC:n että vieressä olevan Virginian osavaltion kansalliskaarti määrättiin avuksi. Kongressin edustalla sijaitsevan National Mall -puiston yläpuolella helikopterit säksättivät ja aseistautuneita viranomaisia saapui koko ajan lisää paikalle. Pormestari julisti Washington DC:hin ulkonaliikkumiskiellon, joka alkoi torstaina klo 01 Suomen aikaa. Alueelta löytyi myös räjähteitä, jotka poliisit tekivät vaarattomiksi.

Vihaiset mielenosoittajat solvasivat myös aseistettuja viranomaisia. Heidän mielestään vaaleissa on tapahtunut suuri huijaus. Sitä toisteli myös presidentti Donald Trump, joka puhui mielenosoittajille ja kehotti heitä marssimaan kongressiin.

Poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen kongressitalon edustalla.­

Trump yritti myös saada varapresidentti Pencen hylkäämään vaalin lopputuloksen. Senaatin puheenjohtajana toimiva varapresidentti julkaisi ennen kongressin istuntoa kirjeen, jossa hän sanoi, ettei hänellä ole perustuslaillisia oikeuksia mitätöidä vaalien tulosta.

Useat kärkipoliitikot käskivät mielenosoittajia poistumaan.

– Kaaos kongressissa ei anna kuvaa oikeasta Amerikasta, eikä edusta sitä, mitä olemme. Tämän on loputtava nyt, tuleva presidentti Joe Biden sanoi puheessaan.

Poliisi laittoi mielenosoittajia kuriin kongressin sisällä.­

– Tämän hetken ja seuraavien neljän vuoden työ on palauttaa demokratia. Tämä päivä on muistutus, että demokratia on herkästi särkyvä ja sen varjeleminen vaatii hyväntahtoisia ihmisiä.

Kongressin republikaanijohto vetosi mielenosoittajiin, jotta he poistuisivat paikalta. Edustajainhuoneen puhemies Pelosi ja senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer vaativat Trumpia käskemään mielenosoittajat poistumaan kongressin tiloista.

– Teidän on mentävä kotiin. Meillä on oltava rauha. Meillä on oltava laki ja järjestys, Trump sanoi julkaisemassaan videoviestissä.

Samassa viestissä hän toisti myös jälleen kerran valheelliset väittämänsä vaalituloksen varastamisesta.