Sauli Niinistö kommentoi Washingtonin tilannetta – ”Meneillään uskomaton demokratian painajainen”

Presidentti Sauli Niinistö otti kantaa Yhdysvaltain pääkaupungin tapahtumiin.

Presidentti Sauli Niinistö twiittaa Washingtonin tilanteesta.

– Joka hetki tuo nyt Washingtonista uutta mahdotonta: meneillään on uskomaton demokratian painajainen. Rohkaisevaa on, että vastuuntuntoisia on yli puoluerajan.

Yhdysvaltain pääkaupungissa Washington DC:ssä mellakoitsijat ovat tunkeutuneet Yhdsyvaltain kongressin rakennuksiin. Senaattorit ja edustajainhuoneen jäsenet on evakuoitu. Mielenosoittajat osallistuivat aiemmin keskiviikkona presidentti Donald Trumpin mielenosoitukseen, jossa vastustettiin presidentinvaalien tuloksen vahvistamista.