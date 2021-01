Washingtonissa alkaa illalla ulkonaliikkumiskielto Trumpin tukijoiden mielenosoituksen vuoksi

Washingtonin pormestari on julistanut kaupunkiin iltakuudelta paikallista aikaa alkavan ulkonaliikkumiskiellon. Kielto jatkuu aamukuuteen asti.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kannattajat ovat tunkeutuneet maan hallintorakennukseen. Kongressi on parhaillaan koolla laskemassa presidentinvaalien valitsijaääniä, mutta istunto on keskeytetty mielenosoitusten vuoksi. Useiden medioiden tietojen mukaan toimistoista on myös evakuoitu ihmisiä, kuten varapresidentti Mike Pence.

Washingtonin pormestari on julistanut kaupunkiin iltakuudelta paikallista aikaa alkavan ulkonaliikkumiskiellon. Kielto jatkuu aamukuuteen asti.

Trump on vedonnut Twitterissä kannattajiinsa, jotta nämä pysyisivät rauhallisina.