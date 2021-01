Kommentti: Trump kaatoi republikaanit – ja oman asemansa

Jos lähdet Trumpin kelkkaan, tuloksena onkin tappio, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Demokraattien menestys Georgian senaattorinvaaleissa on maanjäristys.

Entinen tummanpunaisen republikaaninen etelän osavaltio lähettää Washingtoniin ensimmäistä kertaa mustan senaattorin. Babtistipastori Raphael Warnock, 51, saarnaa lähes kirjaimellisesti kansalaisoikeustaistelija Martin Luther Kingin saappaissa. Kuten Warnock itse muistutti, hänen äitinsä poimi 1950-luvulla vielä puuvillaa toisten palkkalaisena ja nyt 82-vuotiaana äänesti poikansa Washingtoniin.

Toinen uusi demokraattisenaattori on mitä todennäköisimmin kongressin ylähuoneen kuopukseksi nouseva 33-vuotias juutalainen Jon Ossoff, jota voi kuvailla nousukkaaksi. Ossoff on ollut demokraattien toivo jo vuosia, mutta hänelle uumoiltiin kuoppaista tietä konservatiivisessa osavaltiossa. Maanjäristys tasoitti tien, ja jos Ossoff yltää senaattoriksi, tie on auki mihin vain.

Jotain hyvin kummallista tapahtui vaalien ensimmäisen ja toisen kierroksen välillä. Marraskuun tulosten perusteella demokraateilla ei pitänyt olla mahdollisuuksia istuvia republikaanisenaattoreita vastaan.

McConnellin tappio

Joe Biden ei tainnut itsekään uskoa, että voisi saada itselleen myötämielisen kongressin, sillä niin varovaisesti hän on hallitustaan rakentanut. Kiistanalaisimmat persoonat on nimetty tehtäviin, jotka eivät vaadi senaatin vahvistuskierrosta.

Nyt Bidenin valinnat näyttäisivät menevän sukkana läpi. Niin menisi kaikki muukin, kunhan Biden vain pitää oman puolueensa tyytyväisenä eikä mene äärimmäisyyksiin.

Jos kongressi on kokonaisuudessaan demokraateilla, varautukaa liberaalien tuomarien nimityssumaan, rikkaiden veronkorotuksiin sekä uuteen elvytyspakettiin, kun ensimmäinen naisvarapresidentti Kamala Harris jatkossa käytännössä johtaa senaattia ratkaisevalla äänellään.

Republikaaneille tappio olisi murskaava. Sitä se olisi erityisesti yhdelle henkilölle.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell on pitänyt kongressia panttivankinaan vuosikaudet. Lakialoitteet ja nimitykset ovat seisseet, vaikka niillä olisi ollut joidenkin republikaanienkin kannatus, koska enemmistöjohtajana McConnell on voinut estää käsittelyt ja äänestykset tyystin. Hän on ollut yhtä vaikutusvaltainen kuin presidentti veto-oikeudellaan.

50–50-voimasuhteiden turvin McConnellilla olisi vielä sananvaltaa enemmän kuin varsinaisessa vähemmistöasemassa, mutta joka tapauksessa hän katsoisi vierestä, kun hänen luomansa suma alkaisi purkautua hyökyaallon tavoin. McConnellille juotettaisiin samaa kalkkia kuin hän juotti aiemmin muille.

Trumpin mukana alhoon

Georgian tulos on joka tapauksessa tärisyttävä nöyryytys presidentti Donald Trumpille.

Se takaisi ensinnäkin sen, että tuleva hallinto voi kumota Trumpin loppukauden määräyksiä samalla tavalla kuin Trump aikoinaan teki edeltäjälleen Barack Obamalle. Kosto on demokraateille suloinen.

Tulos myös järkyttää Trumpin perintöä ja tulevaisuutta tavalla, jota ei vielä hetki sitten osattu kuvitella.

Osa hänen republikaanipuolueestaan on tukenut häntä jääräpäisesti ja uhmakkaasti kaikkien perusteettomien vaalivilppiväitteiden aikana. Syynä on ollut usko, että muuten Trump kostaa ja hukuttaa häntä vastustaneet vihaansa. Osa republikaaneista on uskonut menestyvänsä vain Trumpia tukemalla.

Mutta entä jos Georgia todistaakin, että vaikutus on päinvastainen? Jos lähdet Trumpin kelkkaan, tuloksena onkin tappio ja aseman menetys.

Se, mitä republikaanisenaattorit David Perdue ja Kelly Loeffler saivat kokea Georgiassa, pistää muutkin mietteliäiksi.

Georgian kummallista vaalikeikausta ei oikein voi selittää muuten kuin Trumpilla. On todennäköistä, että nimenomaan hänen vaalivilppihallusinaationsa ja vaalituloksen tökeröt muuttamisyrityksensä passivoivat republikaaniäänestäjiä tai sai heidät lopulta hermostumaan ja jopa äänestämään demokraatteja.

Entä jos Trump ei olekaan kuninkaantekijä vaan rasite?

Trumpille oli povailtu presidenttikautensa jälkeen merkittävää asemaa puolueen takapiruna.

Nyt on mahdollista, että tappion mantteli tekee hänestä golfpalloa puttailevan eläkeläisen, joka alkaa pikkuhiljaa hiipua unohdukseen. Ja siitä hän saa syyttää vain itseään.