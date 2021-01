Republikaanien mahdollisuudet ohenneet Georgiassa – demokraatit käyvät kohti vaalivoittoa

New York Timesin mukaan valtaosa laskematta olevista äänistä sijaitsee perinteisesti demokraattien suuntaan kallistuvilla alueilla.

Yhdysvaltain Georgiassa demokraattien ehdokkaat Raphael Warnock ja Jon Ossoff ovat vahvoilla voittamaan osavaltion huipputärkeät senaatinvaalit. Istuvat republikaanisenaattorit David Perdue ja Kelly Loeffler ovat johtaneet ääntenlaskua yön mittaan, mutta laskematta olevien äänten perusteella heidän mahdollisuutensa näyttävät ohuilta.

Warnock on vastikään ohittanut Loefflerin reaalilaskennassakin, ja Perduen johto Ossoffiin nähden on kaventunut. Osavaltiossa valitaan kaksi senaattoria, ja kummastakin kisasta osattiin odottaa tiukkoja.

CBS Newsin mukaan Suomen aikaa aamulla puoli seitsemältä kummassakin kisassa oli laskettuna noin 96 prosenttia äänistä.

New York Timesin mukaan valtaosa laskematta olevista äänistä on Atlantan metropolialueelta perinteisesti demokraattien suuntaan kallistuvilla alueilla. Lehden livelaskelmien mukaan sekä Warnockin että Ossoffin voiton todennäköisyys on yli 95 prosenttia.

Ilta Sanomat seuraa Georgian vaaleja hetki hetkeltä. Seurantaan pääset tästä:

Vaalit ratkaisevat senaatin hallinnan

Vaalien panokset ovat erittäin kovat, sillä niissä ratkaistaan kumpi puolue, demokraatit vai republikaanit, hallitsee senaattia seuraavat kaksi vuotta.

Vaalien tulos ratkaisee myös sen, millaiset mahdollisuudet Yhdysvaltain tulevalla presidentillä Joe Bidenilla on viedä läpi politiikkaansa.

Demokraattien on voitettava molemmat Georgian vaalit, jos he mielivät senaattia hallitsemaan.

Jos molemmat demokraattiehdokkaat valitaan, senaatissa olisi demokraattien ja republikaanien välillä 50–50-tasatilanne ja tulevan varapresidentin Kamala Harrisin ääni takaisi demokraateille enemmistön.

Jos demokraatit voittavat haltuunsa senaatin, heillä on niin sanottu värisuora, koska edustajainhuoneessa on jo demokraattienemmistö ja presidenttinä demokraatti.

Georgian senaattipaikat ratkeavat vasta nyt, koska osavaltion laki vaatii uusintavaaleja, jos kukaan ehdokas ei saa yli 50 prosenttia äänistä vaalien ensimmäisellä kierroksella.

Warnock olisi voittaessaan ensimmäinen Georgian osavaltiosta valittu musta senaattori.

Äänestys meni pääosin sujuvasti

Ääntenlaskupaikat sulkeutuivat pääosin Suomen aikaa yöllä kello kahdelta. Osassa vaalipiirejä äänestys jatkui kuitenkin suunniteltua pidempään.

Georgian äänestysjärjestelmän käyttöönotosta vastaavan Gabriel Sterlingin mukaan syynä tähän olivat aiemmin päivällä havaitut tekniset ongelmat. Tämänkaltaiset äänestysajan pidennykset eivät ole poikkeuksellisia ja valtaosa jatkoajoista olikin lyhyitä, New York Times kertoo.

Hieman ennen äänestyspaikkojen sulkeutumista toimittajille puhuneen Sterlingin mukaan äänestyspäivä oli mennyt kuitenkin pääosin sujuvasti. Sterlingin mukaan vaalipäivänä äänestäneiden määrää ei vielä tuolloin pystytty arvioimaan, eikä täten äänestysintoa vielä päästy vertaamaan marraskuun vaaleihin.

Normaalisti äänestysinto putoaa uusintavaaleissa selvästi, mutta nyt aktiivisuus näyttää pysyneen melko korkealla tasolla.

Sterling, joka on itse republikaani, sanoi CNN:lle, että mikäli republikaaniehdokkaat häviävät vaalit, on syy tästä tyystin maan väistyvän presidentin Donald Trumpin. Trumpin perättömien vaalivilppisyytösten on arveltu mahdollisesti heikentävän republikaanien äänestysintoa Georgiassa.

Republikaanien alkuvaiheen johto oli tiedossa

Mielipidekyselyiden perusteella vaaleista odotettiin erittäin tasaisia. FiveThirtyEightin koostamissa mielipidetiedusteluiden keskiarvoissa demokraattiehdokkaat ovat olleet niukasti republikaanien edellä.

CNN kertoi demokraattien varoitelleen sisäisesti joukkojaan siitä, että republikaanit saattavat hypätä ääntenlaskun alussa merkittävään johtoon, sillä ensimmäiseksi raportoidaan ääniä pienemmistä, konservatiivisemmista piirikunnista. Tämä kaava on toteutunutkin, ja demokraattien tilanne on parantunut, kun Atlantan alueen ääniä on laskettu.

Biden voitti Georgian marraskuun presidentinvaaleissa reilun 11 000 äänen erolla, mikä kertoo siitä, että puolueet ovat osavaltiossa erittäin tasaväkisiä.