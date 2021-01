Norjassa luovuttiin toivosta löytää eloonjääneitä: ”Oletamme heidän kuolleen nopeasti”

Norjalaiset pelastustyöntekijät eivät usko maanvyöryalueelta löytyvän enää eloonjääneitä.

Viime viikolla Gjerdrumissa Oslon pohjoispuolella tapahtuneessa maanvyöryssä katosi kymmenen ihmistä, joista seitsemän on löydetty kuolleina.

– Emme enää usko löytävämme eloonjääneitä, mutta etsintöjä ei lopeteta. Kymmenen ihmistä on menettänyt henkensä, heistä kolme on yhä kateissa, ilmoitti poliisipäällikkö Ida Melbo Øystese tiistaina iltapäivällä.

Etsintätöissä on käytetty apuna koiria, drooneja ja helikoptereita sekä lämpökameroita.

– Olemme tehneet voitavamme. Mutta kyseessä oli voimakas maanvyöry. Oletamme turmassa menehtyneiden kuolleen varsin nopeasti.

Maanvyöry tapahtui Gjerdrumin kunnassa Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna viime viikolla. Alueelta on evakuoitu tuhatkunta ihmistä. Kymmenen ihmisen on kerrottu loukkaantuneen vyöryssä, yhden heistä vakavasti. Taloja on tuhoutunut alle 30.

Vyöryalueen talot on rakennettu alueelle, jossa on niin sanottua juoksusavea. Kyseessä on jääkauden jälkeen syntynyt savityyppi, jossa on yleensä mukana suolaista merivettä. Kun suola ajan myötä häviää, savesta tulee herkkää liikkumaan.