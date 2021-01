Toivoa eloonjääneiden löytämisestä Norjan maanvyörymäalueelta ei enää ole

Norjan viranomaiset eivät enää usko löytävänsä ketään elossa vajaa viikko sitten tapahtuneen maanvyörymän jäljiltä. Viranomaisten mukaan vyöry tappoi kymmenen ihmistä, joista kolmen ruumiit ovat toistaiseksi kateissa.

– Olemme tutkineet kaikki sellaiset alueet, joissa jonkun olisi voinut kuvitella säilyvän elossa. Olemme nyt tehneet kaiken voitavamme, tähdensi poliisipäällikkö Ida Melbo Öystese.

Kadoksissa olevien ruumiiden etsintää jatketaan edelleen.

Maanvyöry tapahtui Gjerdrumin kunnassa Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna viime viikolla. Alueelta on evakuoitu tuhatkunta ihmistä. Kymmenen ihmisen on kerrottu loukkaantuneen vyöryssä, yhden heistä vakavasti. Taloja on tuhoutunut alle 30.

Vyöryalueen talot on rakennettu alueelle, jossa on niin sanottua juoksusavea. Kyseessä on jääkauden jälkeen syntynyt savityyppi, jossa on yleensä mukana suolaista merivettä. Kun suola ajan myötä häviää, savesta tulee herkkää liikkumaan.