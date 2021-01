– Olemme tunnistaneet sarjaa tehdessämme pikkulasten loputtoman uteliaisuuden kehoihinsa ja sukuelimiinsä, perusteli valtiollinen DR-yhtiö.

DR:n lastensarjan päähenkilön pitkä penis on aiheuttanut kritiikkiä.­

Tanskalaisen lastensarjan päähenkilöllä John Dillermandilla ei ole supervoimia, mutta sen sijaan hänellä on maailman suurin penis.

Vaikka Tanska onkin tunnettu vapaamielisyydestään, sarja on herättänyt kritiikkiä. Etuveitikkansa kanssa koomisiin tilanteisiin joutuva Dillermand on seikkailut Ramasjang-lastenkanavalla jo 13 jakson verran. Katselukertoja jaksot ovat keränneet 140 000. Sarjan jaksoja on nähtävillä myös Youtubessa.

– Olemme tunnistaneet sarjaa tehdessämme pikkulasten loputtoman uteliaisuuden kehoihinsa ja sukuelimiinsä, perusteli valtiollinen DR-yhtiö.

Kaikkia asia ei ole miellyttänyt. Tanskan kansanpuolueen riveistä europarlamenttiin ponnistaneen Morten Messerschmidtin mukaan julkisia varoja ei pitäisi käyttää sarjan tuotantoon.

Lasten kehityksen asiantuntijan Sophie Munsterin mukaan sarjan arvostelijat ovat väärässä.

– Peniksen koko on kasvatettu niin valtavaksi, että lapset tajuavat sen olevan vitsi.