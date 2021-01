Proud Boysin katupartiot ja Black Lives Matter -aktivistit yhtä aikaa kaduilla – Washington on hälytystilassa Trumpin viimeisen näytöksen alla

Washingtonissa leijuu väkivallan uhka, kun kongressi kokoontuu vahvistamaan vaalitulosta ja Trumpin kannattajat odottavat sen kumoamista kaduilla.

Edessä on keskiviikko, jota odotetaan Yhdysvalloissa jännittynein ja jopa pelonsekaisin tuntein. Maan politiikassa kuohuu, ja samaan aikaan tapahtuu useilla rintamilla.

Taustana kummittelevat yhtäaikainen talous- ja koronakriisi, jotka koettelevat niin tavallisten ihmisten lompakoita kuin terveyttäkin.

Keskusvalta on kuin halvaantunut vallanvaihdon edellä, ja pääkaupunki Washingtonissa järjestetään vanhan vallan viimeinen, sensaatiomainen näytös, jota säestävät useat mielenosoitukset.

Georgian osavaltiossa lasketaan samaan aikaan ääniä kahdessa senaattorinvaalissa, joissa panoksena on senaatin enemmistö ja jotka sanelevat sen, millä eväillä uusi valta pystyy toimimaan. Tulokset voivat viipyä – tai ratketa juuri Washingtonin spektaakkelin alla.

Päivä käynnistyy Yhdysvaltain kongressissa, jossa poliitikot vannoivat uuden kautensa virkavalat sunnuntaina. Nyt edustajainhuoneen ja senaatin pitäisi yhteisistunnossaan vahvistaa marraskuun presidentinvaalien tulos perustuslain määrittelemin muodollisuuksin.

Vaalit hävinnyttä presidentti Donald Trumpia tukevat republikaanit eivät aio pysyä hiljaa.

Useat kongressiedustajat ja senaattorit ovat etukäteen ilmoittaneet haastavansa vaalituloksen osavaltioissa, joissa väitetään – ilman todisteita – tapahtuneen vaalivilppiä. Haastaminen johtaa siihen, että sekä edustajainhuoneen että senaatin on pakko käydä keskustelu jokaisen osavaltion kohdalla ja äänestää sen jälkeen niiden tuloksen hyväksymisestä. Tämä voi johtaa istunnon venymiseen jopa torstain puolelle.

Lopputulos on joka tapauksessa se, että Joe Biden julistetaan voittajaksi.

Se on varmaa, koska edustajainhuone on demokraattien hallussa ja useat republikaanitkin pitävät Bidenia voittajana eivätkä tohdi kumota äänestäjien tahtoa. Kummankin kamarin pitäisi tukea tuloksen haastamista, jotta se menisi läpi.

Republikaanisenaattori Ted Cruzin johtaman kapinaliikkeen aikeet on tuomittu laajalti etukäteen, ja sitä on syytetty Trumpin kannattajien liehittelystä maan vakauden ja demokratian kustannuksella.

Asiaan ottivat kantaa jopa maan entiset puolustusministerit yli puoluerajojen.

– Vaalituloksen kyseenalaistamisen aika on ohitettu. On valitsijamiesten äänten muodollisen laskemisen aika, kuten perustuslaki määrittää, puolustusministerit kirjoittivat.

Mielipidekirjoitus sisälsi myös viittauksen spekulaatioihin, joiden mukaan Trump voisi ylipäällikkönä yrittää käyttää maan armeijaa hyväkseen. Trumpin fanaattisimpien tukijoiden tiedetään usuttaneen presidenttiä jopa julistamaan poikkeustilan ja puuttumaan sen varjolla vaalitulokseen.

– Siviili- ja sotilasviranomaiset, jotka johtaisivat ja toteuttaisivat toimia, joutuisivat vastaamaan maallemme koituvista vakavista seurauksista mahdollisesti jopa rikossyytteillä, puolustusministerit kirjoittivat.

Kongressin näytelmää ja Trumpin toimintaa seurataan myös pääkaupungin kaduilla.

Viranomaisilla on tiedossa ainakin neljä eri mielenosoitusta Trumpin puolesta Washington D.C:n keskeisillä paikoilla, kuten Washington-monumentilla, Freedom Plazalla ja kongressin edessä. Presidentti on ilmoittanut jopa itse osallistuvansa yhteen niistä, mutta yksityiskohtia ei ole tiedossa.

Pääkaupunkiin tiedetään saapuneen Trumpia tukevia äärioikeistolaisia. Trumpin tunnetuksi tekemän Proud Boys -järjestön edustajat ovat ilmoittaneet osoittavansa mieltä mustissa asuissa pienissä ryhmittymissä eri puolilla kaupunkia.

Tässä piilee vakavan vaaran paikka, sillä paikalle odotetaan myös vasemmiston vastamielenosoittajia. Washingtonissa on aiemmin nähty suuria Black Lives Matter -protesteja, joihin on osallistunut kiihkeästi liberaaleja aatteita ajavia.

– D.C. ei ole Proud Boys -ystävällinen kaupunki, kommentoi Washington Postin haastattelema ääriryhmien tutkija Eric Feinberg.

– Aktivistit ovat puolustusasemissa ja he haluavat suojella reviiriään. Kun paikalle saapuu Proud Boysin kaltaisia ryhmiä jotka haluavat aiheuttaa väkivaltaa ja tietävät, että täällä ne kohtaavat vasemmistoaktivisteja – silloin tilanne menee vaaralliseksi, hän jatkoi.

Vaaliprotesteissa nähtiin jo väkivaltaa puolin ja toisin marras-joulukuussa järjestetyissä mielenosoituksissa. Neljä ihmistä sai vammoja teräaseista ja 33 pidätettiin.

Nyt katuja suljetaan väkijoukkojen hallitsemiseksi ja ihmisiä kehotetaan pysymään poissa keskustasta.

Proud Boysin johtaja Enrique Tarrio pidätettiin aiemmista tihutöistä epäiltynä sekä ampuma-aserikkeestä jo ennen mielenosoituksia, mikä on osoitus siitä, että viranomaiset ovat varuillaan.

Trumpia tukevissa mielenosoittajissa arvioidaan olevan paljon ihmisiä, jotka uskovat vakaasti presidentin väitteisiin vaalivilpistä ja odottavat kongressin vielä kumoavan vaalituloksen. Kun sitä ei tapahdukaan, tunteet voivat kuohua yli.

Lietsojia on mukana kaduilla.

Asiantuntijoiden mukaan äärioikeiston keskustelu- ja viestifoorumeilla on jo pitkään uhottu, että 6. tammikuuta on aika asettua vastarintaan korruptoituneiksi syytettyjä poliitikkoja vastaan. Jopa väkivallansävytteisiä viestejä jaetaan ja kysellään ohjeita, miten mielenosoituksiin saisi salakuljetettua aseita, jotka ovat pääkaupungissa kiellettyjä.

– Missä vaiheessa aseistautuneet amerikkalaiset valtaavat Washingtonin ja alkavat hirttää poliitikkoja. Se on vilpitön kysymys, jolle on aihetta ja ennakkotapauksia, kirjoitti eräs nimetön käyttäjä Youtubeen postatun videon yhteydessä vastikään Washington Postin mukaan ja sai tuhatkunta tykkäystä.

– Heidän mielestään Trump voitti vaalit ja nyt maa varastetaan heiltä, joten tämä on viimeinen tilaisuus pelastaa Yhdysvallat, selitti viharyhmiä tutkinut Heidi Beirich Washington Postissa.

– He ovat vihaisempia, ja minua huolestuttaa, että he päättävät, tuovatko he aseita katutappeluihin.

Loppiaispäivä on myös alku pitemmälle mielenosoitusten sarjalle, sillä Trumpin tukijat ovat jo ilmoittaneet jatkavansa kokoontumisia pääkaupungissa aina virkaanastujaisiin 20. tammikuuta saakka.