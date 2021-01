Koronatilanne pahenee entisestään Etelä-Ruotsissa – lasten tehohoito ajautunut vaikeuksiin

Covid-19-tauti koettelee vakavimmin Ruotsissa eteläistä Skånen lääniä.

Suojautuminen koronaa vastaan eivät ole onnistunut toivotulla tavalla Ruotsissa, vaikka 2 metrin etäisyyttä muihin on toivottu pidettävän niin usein kuin pystyy.­

Ruotsin eteläisimmän läänin eli Skånen koronatilanne on hyvin vakava. Expressenin Etelä-Ruotsin osio Kvällsposten kertoo, että sairaalahoidossa on 600 ihmistä covid-19-taudin takia, mikä on korkein luku koko pandemian aikana Skånessa.

Lundissa sairaalan lasten tehohoitoyksikkö on täynnä. Samaan aikaan muiden sairauksien hoito uhkaa jo vaarantua.

– Henkilökunta voi juosta covid-19-potilaiden luota suoraan muiden hoidettavien luo, apulaislääkäri Annika Liersch Nordqvist Lundin yliopistollisesta sairaalasta kuvailee käytännön ongelmia.

Covid-19-tauti koettelee nyt vakavimmin Ruotsissa juuri nyt Skånen lääniä.

– Entistä useampi lapsi sairastuu covid-19-tautiin. Taudin sairastamisen jälkeen heidän riskinsä saada jokin muu tehohoitoa vaativa tulehdussairaus lisääntyy. Tästä syystä lasten tehohoidon paikat ovat täynnä, Annika Liersch Nordqvist kertoo tilanteen vakavuudesta.

Lundin ortopedian ylilääkäri Jakob Örtegren kertoo, että osa lääkäreistä on joutunut työskentelemään välillä sairaanhoitajien tehtävissä, kun suuri osa eri osastojen sairaanhoitajista on siirretty covid-19-taudin hoitoon.