Norjassa käynnistyi spekulointi tuhoisan maanvyöryn syistä – alueesta oli tehty riskianalyysi jo 2000-luvun alussa

Norjan geotekninen instituutti eli NGI antoi useita selkeitä suosituksia maanvyörymien torjunnasta Gjerdrumissa jo 2000-luvun alussa. Maan lehdistössä pohditaan, onko neuvoja noudatettu.

Pelastustoimet tuhoisan maanvyöryn jatkuvat Norjassa. Gjerdrumin kuntakeskuksessa Oslon lähistöllä tapahtui maanvyöry aamuyöllä 30. joulukuuta 2020.

Norjan poliisi on päivittänyt uusimmat tiedot menehtyneistä. Tähän mennessä löydetystä seitsemästä vainajasta kaikki on tunnistettu. Kateissa on kolme ihmistä.

Maan lehdistössä keskustellaan jo siitä, miksi kaikki oikein tapahtui.

Verdens Gang kertoo, että Norjan geotekninen instituutti eli NGI (Norges Geotekniske Institutt) antoi useita selkeitä suosituksia maanvyörymien torjunnasta Gjerdrumissa jo 2000-luvun alussa.

Tuhoaluetta ilmasta kuvattuna.­

Pelastustyöt jatkuvat Norjaan maanvyöryalueella Gjerdrumissa.­

Lehti korostaa, että on vielä epäselvää, miten näitä alueen maan vahvistamisen neuvoja on noudatettu.

NGI teki riski- ja haavoittuvuusanalyysin Gjerdrumin kunnalle jo 2000-luvun alussa ennen asuinalueen rakentamista.

Analyysistä kävi ilmi, että ihmishenkiä voidaan menettää, jos aluetta kehitetään ilman ennakkotoimenpiteitä riskin rajoittamiseksi.

– Emme halua osallistua spekulointiin maanvyöryn syystä, vaan keskitymme akuuttiin vaiheeseen, NGI:n viestintäpäällikkö Øydis Ulrikke Castberg kertoo VG:lle.

Aftenposten puolestaan kertoo NGI:n analyysin paljastavan, että vyöryalueen talot rakennettiin alueelle, jossa on niin sanottua juoksusavea.

Hydrologi Steinar Myrabø varoitti jo vuonna 2008 ongelmista, joita tulvat aiheuttavat Gjerdrumin maanvyörymäalueella. Hänen mielestään varoituksia ei ole kuunneltu.

Tapahtumiin liittyy monia inhimillisiä tragedioita, sillä kuolonuhrien joukossa ovat muun muassa isä, äiti ja heidän kaksivuotias tyttärensä. Perheeseen oli määrä syntyä uusi lapsi helmikuussa.

Alueelta on evakuoitu tuhatkunta ihmistä. Ainakin kymmenen ihmistä loukkaantui. Taloja tuhoutui lähes 30.