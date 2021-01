Keski-Afrikan tasavallan istuva presidentti Touadera voitti vaalit ensimmäisellä kierroksella – toiseksi sijoittunut uskoo vilppiin

Vaaleja leimasivat levottomuudet ja kapinallisryhmien häirintä.

Keski-Afrikan tasavallassa istuva presidentti Faustin Archange Touadera on voittanut presidentinvaalit vaalien ensimmäisellä kierroksella. Kansallisen vaaliviranomaisen johto ilmoitti maanantaina, että Touadera on voittanut ehdottoman enemmistön äänistä ja on julistettu valituksi jatkokaudelle.

Viranomaisen mukaan äänestysprosentti olisi ollut yli 76 prosentin luokkaa, mutta virallisten tilastojen mukaan isossa osassa maata ei äänestetty lainkaan tai äänestys saatiin suoritettua vain osittain.

Maa äänesti presidentin- ja parlamenttivaaleissa joulun jälkeen levottomuuksien keskellä ja aseistautuneet kapinallisryhmät häiritsivät äänestystä.

Toiseksi eniten ääniä sai maan entinen pääministeri Anicet Georges Dologuele. Hän julisti vaalien olleen ”farssi” ja kertoi uutistoimisto AFP:lle vaalien yhteydessä olleen epäsäännöllisyyksiä ja vilppiä.