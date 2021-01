Georgian senaatinvaalien toisella kierroksella on ostettu mainosaikaa 55 eurolla äänestäjää kohden.

Georgiassa annetaan tiistaina Yhdysvaltain historian kalleimmat äänet.

Osavaltion senaatinvaalien toisella kierroksella ratkeaa, saako demokraattinen puolue Valkoisen talon ja edustajainhuoneen lisäksi vallan myös senaatissa. Siksi äänestäjiä on pommitettu kahden kuukauden ajan massiivisilla mainoskampanjoilla.

Georgiassa äänestettiin 3. marraskuuta kahdesta senaattorinpaikasta, mutta molemmat vaalit menivät toiselle kierrokselle. Sen jälkeen osavaltiossa on poltettu vaalimainoksiin 490 miljoonaa dollaria.

Georgiassa on 7,2 miljoonaa rekisteröityä äänestäjää, joten jokaista äänestäjää on liehitelty keskimäärin 68 dollarilla eli 55 eurolla. Valtaosa tv-ohjelmien mainoskatkoista täyttyy poliittisista mainoksista.

Noin 70 prosenttia mainoksista on negatiivisia, eli niissä loataan vastustajaa omien ajatusten esittämisen sijaan.

Republikaani Kelly Loefflerin vastustaja on demokraatti Raphael Warnock. Toisessa vaalissa demokraatti Jon Ossoff haastaa republikaani David Perduen.

Peikkona sosialismi

Republikaanisen puolueen kampanjassa keskitytään pelottelemaan sillä, mitä tapahtuu jos demokraatit saavat vallan myös senaatissa. Se antaisi virkaan astuvalle presidentille Joe Bidenille mahdollisuuden ajaa agendaansa. Republikaanien mukaan tämä tarkoittaisi Yhdysvaltain astumista sosialismin tielle.

Republikaanien David Perdue on myötäillyt Trumpia esimerkiksi koronaviruksen vähättelyssä.­

Koska Ossoff, 33, on suhteellisen tuntematon poliitikko, Perduen mainoksissa tuodaan esille republikaanien halveksumia demokraatteja. Heitä ovat esimerkiksi senaatin vähemmistöjohtaja Chuck Schumer, Georgian entinen kuvernööriehdokas Stacey Abrams ja newyorkilainen kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez.

Mainoksissa pelotellaan ajatuksilla, joita sen paremmin Ossof kuin Biden eivät tue, kuten poliisin määrärahojen leikkaamisella tai paperittomien siirtolaisten äänioikeudella.

Trumpin papukaija

Ossoff ei ole säästellyt vastaiskujaan. Hän on maalannut Perduesta kuvaa elitistisenä ja omaa etuaan ajavana poliitikkona. Ossoff on tuonut esiin muun muassa sen, kuinka Perdue on vähätellyt koronavirusta presidentti Donald Trumpin tapaan.

– David Perdue ei välittänyt lääketieteellisistä asiantuntijoista, vähätteli kriisiä ja jätti meidät oman onnemme nojaan, mainoksen kertojaääni syyttää.

Demokraattien 33-vuotias Jon Ossoff on poliitikan kentällä verrattain tuntematon nimi.­

Ossoff on myös muistuttanut Perduen osakekaupoista koronakriisin alussa. Perdue muun muassa myi kasinojen osakkeita ja osti lääkeyhtiöiden osakkeita. Häntä syytettiin senaattorina saamansa sisäpiiritiedon hyödyntämisestä, mutta senaatin eettinen toimikunta vapautti hänet epäilyistä.

Radikaali pastori

Sekä Perdue että Loeffler ovat Trumpin vankkoja tukijoita. Ennen marraskuun vaaleja Loeffler mainosti äänestäneensä aina presidentin ehdotusten puolesta ja olevansa ”konservatiivisempi kuin hunni Attila”.

Toisen kierroksen kampanjassaan Leoffler on keskittynyt hyökkäämään haastajaansa Warnockia vastaan. Loefflerin mainoksista lähes 100 prosenttia on negatiivisia.

Republikaanien Kelly Loeffler on kampanjassaan tuonut esille voimakasta konservativismia.­

Loeffler on irrottanut pastori Warnockin saarnoista katkelmia, joilla hän maalaa tästä kuvaa radikaalina ja epäisänmaallisena vasemmistolaisena. Hän on jopa pyrkinyt liittämään Warnockin Jeremiah Wrightiin, Barack Obaman entiseen pappiin. Obama katkaisi suhteensa Wrightiin presidenttikampanjansa aikana, kun pastorin kiistanalaiset lausunnot tulivat julkisuuteen.

Koiranjätöksiä

Warnock on yrittänyt vastata Loefflerin syytöksiin huumorilla. Hän julkaisi heti marraskuun alussa mainoksen, jossa hän vitsaili Loefflerin aikovan väittää, että hän vihaa jopa koiranpentuja.

Demokraattien ehdokas pastori Raphael Warnock on kuitannut vastapuolen loanheittoyritykset huumorilla.­

Kun Loefflerin hyökkäykset sitten alkoivat, Warnock kuvasi mainoksen, jossa hän ulkoilutti koiraansa.

– Uskon että georgialaiset näkevät mitä hänen mainoksensa ovat, Warnock sanelee ja nakkaa roskikseen pussin koiranjätöksiä.

Yksi viesti

Uutistoimisto Bloombergin analyysin mukaan republikaanien mainoksista noin 80 prosenttia on negatiivisia, kun demokraattien mainoksista loka lentää 60 prosentissa.

– Näemme lähes 500 miljoonan edestä mainoksia kertomassa meille yhden asian: tämä on valinta kahden roiston ja kahden sosialistin välillä, demokraattisen puolueen poliittinen konsultti Rick Dent sanoi Bloombergille.

– Siinä kaikki. Kaikki tuo raha, ja tämä viesti päättää Yhdysvaltain senaatin tulevaisuuden.