Norjan maanvyöryn seitsemästä löydetystä kuolonuhrista kuusi on tunnistettu

Norjan maanvyörymäalueelta tähän mennessä löydetystä seitsemästä vainajasta kuusi on tunnistettu. Kateissa on edelleen kolme ihmistä.

Kuolonuhrien joukossa ovat isä, äiti ja heidän kaksivuotias tyttärensä. Perheeseen oli määrä syntyä uusi lapsi helmikuussa.

Pelastajat löysivät ensimmäisen vainajan perjantaina. Lauantaina löytyi kolme kuollutta kuten myös sunnuntaina.

Maanvyöry tapahtui Gjerdrumin kunnassa Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna. Alueelta on evakuoitu tuhatkunta ihmistä. Kymmenen ihmisen on kerrottu loukkaantuneen vyöryssä, yhden heistä vakavasti. Taloja on tuhoutunut alle 30.

Vyöryalueen talot on rakennettu alueelle, jossa on niin sanottua juoksusavea. Kyseessä on jääkauden jälkeen syntynyt savityyppi, jossa on yleensä mukana suolaista merivettä. Kun suola ajan myötä häviää, savesta tulee herkkää liikkumaan.