Ainakin Italiasta ja Yhdysvalloista on raportoitu tapauksista, joissa ensimmäisen koronarokotteen saanut henkilö sairastui silti. Asiantuntijat korostavat, että suoja vaatii toista annosta.

Biontech-Pfizer-rokotteen saanut italialaislääkäri on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.­

Italiassa on ilmennyt tapaus, jossa Biontech-Pfizer-rokotteen saanut italialaislääkäri on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lääkäri sai rokotteen yhtenä ensimmäisistä Italiassa. Kuusi päivää myöhemmin naisella todettiin covid-19-tartunta. Lääkäri on sairaalahoidossa, kertoo uutistoimisto Ansa.

Italian terveyslaitoksen johtaja Franco Locatell korostaa, että koronarokotus takaa täyden suojaa virusta vastaan kun sen toinen annos on annettu noin kolme viikkoa ensimmäisen jälkeen.

Siksi varotoimista ei kannata luopua ennen toista rokotusta.

Myös Yhdysvalloista on raportoitu vastaavasta tapauksesta, jossa 45-vuotias sairaanhoitaja sairastui covid-19:ään kuusi päivää sen jälkeen kun sai ensimmäisen rokotteen.

Tartuntatautiasiantuntija, tohtori Christian Ramers huomauttaa, että suoja tartuntoja vastaan ei kehity välittömästi rokotuksen saamisen jälkeen.

– Lääkkeen testaustulosten mukaan kestää noin 10–14 päivää ennen kuin rokote alkaa tehota.

– Ensimmäinen rokote antaa noin 50-prosenttisen suojauksen ja tarvitaan toinen rokote, joka takaa 95 prosentin suojan tartunnalta, huomauttaa Ramers ABC Newsille.