Trumpin kausi päättyy farssiin tai tragediaan. Käsikirjoitus on hänen omansa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvaltain kaikki elossa olevat entiset puolustusministerit vetosivat sunnuntaina vanhaan ministeriöönsä. He vaativat, että se sitoutuisi ”rauhanomaiseen vallanvaihtoon”.

Kiista Yhdysvaltain presidentinvaalin tuloksen hyväksymisestä on kova. Tähän asti ajatus siitä, että sen ratkaisemiseen tarvittaisiin armeijaa on kuitenkin kuulostanut lähinnä seikkailukirjoihin seonneiden höperöinniltä.

Nyt uhan tuntuvat ottavan vakavasti Donald Trumpin nimittämät entiset ulkoministerit James Mattis ja Mark Esper. Mattis erosi tehtävästä vuonna 2019 vastalauseena Trumpin politiikalle Lähi-idässä. Esper sai potkut vuonna 2020. Hän oli vastustanut Trumpin halua lähettää armeijan joukkoja mielenosoittajia vastaan.

Vetoomuksen allekirjoittajien joukossa ovat myös Dick Cheney ja Donald Rumsfeld. Cheney palveli vanhempaa presidentti Bushia puolustusministerinä ensimmäisen Irakin sodan aikana ja nuorempaa Bushia varapresidenttiä toisen Irakin sodan aikana. Rumsfeld oli tuolloin nuoremman Bushin puolustusministeri.

Näitä miehiä totuttiin pitämään haukkojen haukkoina. Nyt he vaikuttavat maltillisilta keskitien kulkijoilta, jotka Yhdysvaltain hirmuinen meno on pelästyttänyt.

Valheiden hinta

Puolustusministerien vetoomus julkaistiin Washington Post - lehdessä. Se oli juuri tehnyt myös paljastuksen siitä, että Trump painosti lauantaina Georgian osavaltiosihteeriä Brad Raffenspergeriä kumoamaan vaalituloksen osavaltiossaan.

Washington Post julkaisi äänitteen, jossa Trump vaatii Raffenspergeriä löytämään ”11 780” ääntä. Ne riittäisivät kääntämään osavaltion tuloksen.

Vaalien tulokset on tarkoitus hyväksyä Yhdysvaltain kongressissa keskiviikkona. Trumpia kannattavat senaattorit yrittävät silloin pistää hanttiin viimeiseen asti, minkä ei uskota tuottavan tulosta. Maltilliset republikaanisenaattorit myöntävät demokraattien Joe Bidenin ilmiselvän vaalivoiton.

Trump kutsuu kannattajiaan suureen mielenosoitukseen Washingtoniin. Paikalle odotetaan saapuvan myös äärioikeistolaisten asemiesryhmien jäseniä. Väkivaltaisuuksien uhka on suuri.

Pitkä ja kunniakas historia

Yhdysvaltain historian aikana maan asevoimat eivät koskaan ole nousseet valittua presidenttiä vastaan. Näin ei ollut edes sisällissodassa 150 vuotta sitten. Etelän osavaltiot pyrkivät siinä irtautumaan, eivät kumoamaan maan johtoa Washingtonissa.

Nytkään ei ole merkkiä siitä, että Yhdysvaltain armeijan kenraaleilla olisi mitään halua tulla väistyvän Trumpin avuksi. Alemmassa upseeristossa kannattajia voisi olla, mutta heillä ei ole realistisia mahdollisuuksia vaikuttaa tapahtumaan. Rivisotilaista suurehko osa on afroamerikkalaisia, joiden joukossa Trump ei ole suosittu.

Trumpin toiminta hänen vaalitappionsa jälkeen on ollut sekavaa. Aluksi hän ei oikein tuntunut oikein uskovan asiaa. Sitten konstit ovat muuttuneet yhä epätoivoisemmiksi. 1980-luvulla New Yorkin rakennusbisneksessä viranomaisten uhkailu on voinut olla hyvinkin tehokas konsti. Mutta kun sitä tekee virastaan äänestetty presidentti, seuraukset ovat aivan toiset.

Trumpin uskollisimmat rivikannattajat ovat irtautuneet yhä kauemmas todellisuudesta. He uskovat paria Trumpia tukevaa pientä televisiokanavaa ja netin salaliittoteorioita.

On enää kyse siitä, päättyykö Trumpin presidenttikausi farssiin vai tragediaan. Kummatkin hän on käsikirjoittanut itse.