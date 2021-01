Kommentti: Mitä ihmettä Trump aikoo? Lauantain puhelu nosti esiin kolme kysymystä

Presidentin Georgian vaaliviranomaiselle soittama puhelu nostattaa monia kysymyksiä, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Otetaan alkuun muutama fakta Yhdysvaltain Georgian osavaltiossa 3. marraskuuta toimitetusta presidentinvaalista, jossa väitetään tapahtuneen huijausta.

Presidentti Donald Trumpin esittämien syytösten vuoksi Georgian äänet laskettiin lopulta peräti kolme kertaa. Jokaisesta äänestä oli paperijälki, vaikka äänestämisessä olisikin käytetty äänestyskonetta. Jokaista laskentaa pääsi seuraamaan. Jokainen tuotti voittajaksi Joe Bidenin.

Koska Trump esitti syytöksiä vilunkipelistä postiäänissä, Georgian vaaliviranomaiset suorittivat äänten aitouden todistamisessa käytettyjen allekirjoitusten tarkastuksen satunnaisotannalla Cobbin piirikunnassa. Viime tiistaina päättyneessä yhteensä 15 118:n allekirjoituksen tarkistuksessa löytyi kaksi epäselvää tapausta. Toisin sanoen 99,99 prosenttia allekirjoituksista todettiin päteviksi.

Georgian vaalilait ovat osavaltiota hallitsevan republikaanipuolueen laatimia ja republikaani­viranomaisten toteuttamia ja valvomia. Niitä on kuvailtu tiukoiksi, sillä Georgiassa on siivottu aggressiivisesti äänestysluetteloita jopa siihen malliin, että sitä on syytetty vastustajia sorsivaksi. Varsin selvää on, että Georgiassa eivät kuolleet tai illegaalit äänestä, toisin kuin on väitetty.

Kaikki presidentti Trumpin kampanjan nostamat oikeuskanteet osavaltiossa kaatuivat todisteiden puutteessa. Tässä kohdassa on huomautettava, että se, että joku kertoo nähneensä jotain omasta mielestään epäilyttävää, ei oikeuden silmissä ole todiste, jos sille ei muuten löydy mitään tukea.

Mafiatyyliä

Muun muassa näistä syistä johtuen on perusteltua uskoa, että Georgian toimittama presidentinvaali oli ehkä yksi vaalien pätevimmistä ja rehellisimmistä, tai ainakin valvotuimmista.

Jos presidentti Trump kaiken tämän jälkeen soittaa Georgian vaaliviranomaiselle Brad Raffensbergerille ja haluaa ”löytää” vaalitulosta muuttavia ääniä, on syytä epäillä hänen syyllistyvän huijausyritykseen.

Juuri näin kävi viime lauantaina Washington Postin julkaiseman puhelunauhoitteen perusteella. Raffensberger, itsekin republikaani, ei tanssinut presidentin pillin mukaan.

Jos jollakulla on vielä tähän asti ollut epäilyksiä Trumpin käyttämien metodien kyseenalaisuudesta, niiden pitäisi nyt viimeistään karista. Puhelun perusteella Trump on kuin mafiapomo, joka esittää verhotun uhkauksen. Jos Trump olisi oikea mafiapomo, tappajat olisivat olleet puhelun aikana jo matkalla, sen verran kovia ilmaisuja ja vihjailuja hän käytti.

Trumpin puhelusta on ehditty jo vaatia jopa virkasyytettä, missä ei tietenkään olisi mitään järkeä, koska 15 päivän päästä hän ei enää ole presidentti. Vaatimus toimien lainmukaisuuden tutkimisesta voidaan toki esittää sen jälkeenkin.

Trumpille on povattu erilaisia oikeudellisia ongelmia presidenttikauden päätyttyä muutenkin. Raffensberger-puhelu osoittaa ainakin sen, että hän on mestari hankkimaan itsensä jatkuvalla syötöllä uusiin ongelmiin.

Kolme kysymystä

Trumpin puhelu avaa joitakin kiintoisia kysymyksiä, joihin nyt etsitään vastauksia.

Ensinnäkin, jos hän yritti kääntää Georgian vaalitulosta, niin sehän ei olisi yksinään johtanut mihinkään hänen presidenttikautensa jatkohaaveiden suhteen. Kysymys kuuluukin, kenelle kaikille muille ja mihin osavaltioihin hän on soittanut ja millaisia puheluita?

Saman kysymyksen voi esittää koko Trumpin presidenttikaudesta. Keitä kaikkia hän on lauantaisen puhelun tapaan viimeisen neljän vuoden aikana maanitellut, tai ehkä jopa kiristänyt toteuttamaan tahtonsa ja mahdollisesti rikkomaan lakia? Kuinka monta vastaavaa puhelua on?

Ainakin yksi tiedetään. Ukrainan presidentille kesällä 2019 soitettu ”haluaisin kuitenkin palveluksen” puhelu sai nyt seurakseen ”haluan löytää 11 780 ääntä” -puhelun. Yhdessä ne kiteyttävät osuvasti Donald Trumpin koko presidenttikauden.

Toinen kiintoisa kysymys on, mihin Trump oikein pyrki Raffensberger-puhelullaan juuri nyt? Miksei hän soittanut jo paljon aiemmin? (Esimerkiksi jo ennen kuin haukkui Raffensbergerin veljen toimivan Kiinan hyväksi tietämättä, että Raffensbergerillä ei ole veljeä.)

Vastaus kytkeytyy todennäköisesti loppiaispäivän spektaakkeliin, jonka Trumpia hännystelevät republikaanit aikovat järjestää Yhdysvaltain kongressissa, kun se vahvistaa vaalituloksen ja Bidenin voiton.

Tusina republikaani­senaattoreita antoi juuri samoihin aikoihin Trumpin puhelun kanssa lauantaina lausunnon, jossa he kertoivat vastustavansa vaalituloksen vahvistamista tietyissä osavaltioissa ja vaativansa erillisen komission perustamista tutkimaan väitettyä vilppiä. Jos Brad Raffensberger olisi taipunut Trumpin pyynnöstä tutkimaan oman osavaltionsa vaalitulosta, sitä olisi voitu käyttää megafonina vaatimuksille kongressissa.

Trumpilaisten show kongressissa on joka tapauksessa tuomittu epäonnistumaan.

Se asettaa Trumpin Raffensberger-puhelun yhä erikoisempaan valoon.

Kolmas puhelusta nouseva kysymys onkin vääjäämättä se, kuvitteleeko Trump todellakin vielä voivansa saada vaalituloksen kumottua? Onko hän menettänyt kosketuksen todellisuuteen?

Vai suunnitteleeko hän kätyreineen vielä jotain uutta yllätystä, jota pohjustetaan nyt eri puolilla ja jota pantataan aivan viime hetkiin asti? Taistelu vaalituloksesta on osoittanut, että mitään kiveä ei jätetä kääntämättä.

Yhdysvalloilla on vielä edessään mielenkiintoiset reilut pari viikkoa presidentti Donald Trumpin kanssa.