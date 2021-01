Tässä ovat koronarokottajien kärkimaat: Israel aivan omassa luokassaan, EU:ssa repesi iso railo Saksan ja Ranskan välille

Joulun alla oli toiveikkuutta ilmassa, kun Biontech-Pfizerin koronarokote hyväksyttiin EU:ssa, ja seuraavien rokotteiden odotettiin tulevan käyttöön pian vuoden alussa. Rokotukset ovat kuitenkin alkaneet hyvin vaihtelevalla tahdilla, ja isoja eroja on revennyt maiden välille.

Rokotusmääriä tilastoivan Our World in Data -sivuston mukaan eniten rokotuksia ovat jo jakaneet Kiina ja Yhdysvallat, molemmat reilut neljä miljoonaa annosta. Kolmantena listauksessa on paljon pienempi, vajaan yhdeksän miljoonan asukkaan Israel, jossa rokotettuja on jo miljoona.

Asukaslukuun suhteutettuna Israel on aivan omassa luokassaan. Sen jälkeen tulevat Bahrain, Britannian eri osat sekä Islanti. Our World in Data -sivuston tietoja päivittävät Oxfordin yliopiston tutkijat, mutta eri maiden virallisista lähteistä on saatu hieman eri päivien lukuja.

Esimerkiksi Suomen on tilastoitu antaneen noin 1 700 rokotetta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi lauantaina Ylelle, että Suomessa on kuitenkin tähän mennessä annettu noin 5 000 rokoteannosta.

Yhtä kaikki, Suomen koronarokotukset ovat lähteneet esimerkiksi pää­ministeri Sanna Marinin (sd) mielestä hitaammin liikkeelle kuin hän olisi toivonut.

Israelin kovan rokotustahdin on luvattu jatkuvan myös tammikuussa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Israel ilmoitti sunnuntaina, että kaksi miljoonaa ihmistä on saanut kaksi koronarokote­annosta tammikuun loppuun mennessä. Maassa käytetään Biontech-Pfizerin rokotetta, joka vaatii kaksi annosta. Suurin osa Israelissa alkuvaiheessa rokotettavista on vanhempia ihmisiä.

Eri maat ovat hyväksyneet eri rokotteita eri tahtiin. Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on hyväksytty Biontech-Pfizerin lisäksi myös Modernan rokote, joita ei ole vielä hyväksytty EU:ssa.

Britanniassa on lisäksi kolmantena rokotteena käytössä Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokote. Britanniassa rokotettuja on noin miljoona.

Maailman rokotustilastossa kakkosena oleva Bahrain käyttää Biontech-Pfizerin lisäksi kiinalaista Sinopharmin rokotetta.

EU-maiden välille on ehtinyt tulla nopeasti suuri ero annettujen rokotteiden määrissä. Suuret maat ovat ääripäinä: Saksassa rokotteita on pistetty yli 200 000 annosta, mutta Ranskassa vain muutama sata.

Pohjoismaista Tanskassa rokotettuja on tilaston mukaan noin 40 000.