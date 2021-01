Norjan kuningas Harald ja kuningatar Sonja vierailivat sunnuntaina tuhoisan maanvyöryn tapahtumapaikalla Gjerdrumin kunnassa.

Norjassa viranomaiset ovat kertoneet löytäneensä kuudennen kuolonuhrin keskiviikkona tapahtuneen maanvyöryn jäljiltä. Kyseessä oli toinen sunnuntain aikana löydetty menehtynyt.

Etsinnät turmapaikalla jatkuvat vielä neljän edelleen kateissa olevan osalta.

Sunnuntaina turmapaikalla Oslon lähellä sijaitsevassa Gjerdrumin kunnassa vierailivat kuningas Harald, kuningatar Sonja sekä kruununprinssi Haakon. VG:n mukaan kuninkaan oli vaikea löytää oikeita sanoja tragediasta puhuessaan.

– Takanamme on tunteikas päivä. Tämä on hyvin järkyttävää ja on vaikea kuvailla sanoin sitä, mitä on tapahtunut, kuningas sanoi lehden mukaan.

Kuninkaallinen seurue saapui Borgin piispan Atle Sommerfeldtin seurassa Gjerdrumin kirkkoon kunnioittamaan menehtyneiden muistoa.­

Kuningatar Sonja ja kuningas Harald tapasivat vierailullaan pelastustyöntekijöitä ja paikallisia.­

Kuningatar Sonja puolestaan kehui pelastustyöntekijöiden ammattitaitoa. Hän kertoi liikuttuneensa ihmisten kertomuksista sekä parin saaman vastaanoton lämminhenkisyydestä.

– Olemme kuulleet tarinoita ihmisistä, jotka ovat päässeet ulos taloista kun ne ovat kadonneet heidän selkänsä takaa. Jotkut ovat jopa päätyneet taloineen alas asti. Nämä ovat voimakkaita tarinoita, kuningas kuvaili.

Kuninkaallisessa seurueessa oli mukana myös kruununprinssi Haakon (edessä oikealla).­

– Kyse on ihmisyydestä, suorituskyvystä ja kovan työnteon hengestä, jonka täällä tuntee niin voimakkaasti, kuningatar lisäsi pelastushenkilöstöä kehuen.

Haraldin mukaan kuningasparin oli tärkeää vierailla Gjerdrumissa, jotta he saivat osoitettua ihmisille olevansa heidän rinnallaan. Hän uskoi koko Norjan tukevan nyt Gjerdrumia.

Pelastusviranomaiset eivät ole toistaiseksi päässeet liikkumaan maanvyöryn synnyttämän kraatterin pohjoisreunalla, koska jyrkänteen jyrkät reunat lisäävät riskiä uusista, pienemmistä vyörymistä.

Pelastustyöntekijöitä taukotilassa lauantaina.­

Keskiviikkona varhain aamulla tapahtunut maanvyöry synnytti Gjerdrumin kuntakeskuksen Askin alueelle yli 20 hehtaarin montun, jonne vajosi maamassojen mukana useita asuintaloja. Montusta on onnistuttu pelastustöiden yhteydessä nostamaan ylös useita hengissä selvinneitä asukkaita.

Maanvyöryn vuoksi noin 1 000 paikallista on joutunut lähtemään evakkoon kodeistaan.