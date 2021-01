Norjan vyöryalueelta löytyi viides kuolonuhri – etsintäaluetta laajennetaan

Viisi ihmistä on edelleen kateissa

Turma-alueen tuntumaan on sytytetty kynttilöitä uhrien muistoksi.­

Norjan maanvyörymäalueelta on löydetty uusi kuolonuhri, kertoo Norjan radio. Yhteensä alueelta on nyt löydetty viisi kuollutta ja viisi on edelleen kateissa.

Etsintäaluetta on tarkoitus laajentaa edelleen tänään. Pelastusviranomaisten mukaan etsijät uskovat yhä, että alueelta on mahdollista löytää ihmisiä elossa.

Etsinnöissä apuna käytettävät koirat merkitsivät lauantai-illalla useita alueita, joista uhreja etsittiin koko sunnuntain vastainen yö. Norjan puolustusvoimien pioneerit ovat rakentaneet paikalle sillan, jotta avustustyöntekijöitä ja -koneita saadaan paikalle helpommin.

Yön aikana pelastusmiehistöt onnistuivat pääsemään sisään yhteen vyöryn alle jääneeseen taloon ja noutamaan sinne jääneitä kotieläimiä, kertoi norjalaislehti VG.

Ennen sunnuntaina löydettyä uhria pelastajat löysivät lauantaina kolme uhria ja perjantaina yhden. Toistaiseksi julkisuuteen on kerrottu vasta perjantaina löydetyn 31-vuotiaan miehen henkilöllisyys.

Maanvyöry tapahtui Gjerdrumin kunnassa Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna. Alueelta on evakuoitu tuhatkunta ihmistä. Kymmenen ihmisen on kerrottu loukkaantuneen vyöryssä, yhden heistä vakavasti. Taloja on tuhoutunut alle 30.