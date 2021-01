Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Tartuttavampaa koronaviruksen muunnosta löydetty lisää Norjassa – levinnyt ihmisiin, jotka eivät ole olleet Britanniassa

Norjassa on todettu lisää koronatartuntoja, joiden aiheuttaja on Britanniassa todettu uusi, tartuttavampi virusmuunnos. Uusia tapauksia on 11.

