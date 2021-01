Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Mystisesti kuolleet linnut peittivät aamulla katuja Roomassa

Italialainen Diego Fenicchia kuvasi uudenvuoden­päivän aamuna Roomassa, miten kaduilla makasi runsaasti kuolleita lintuja Via Cavourin alueella. Varmaa syytä lintukuolemiin ei toistaiseksi ole saatu selville, mutta uudenvuoden ilotulitukset on mainittu mahdolliseksi syyksi. Rooman pormestari on kieltänyt ilotulitukset vuodenvaihteessa, mutta raketteja on ammuttu silti.

