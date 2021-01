EU:n käyttölupia muille rokotteille odotetaan yhä, mikä kasvattaa painetta toistaiseksi ainoata toimittajaa kohtaan.

Saksalainen rokoteyhtiö Biontech kiirehtii tuotantonsa kasvattamista Euroopassa, koska muiden koronarokotteiden hyväksyntä on edennyt odotettua hitaammin. Biontechin ja amerikkalaisen Pfizerin rokote oli ensimmäinen, joka sai käyttöluvan Euroopassa. Lupa myönnettiin juuri joulun alla.

Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on hyväksytty jo myös Modernan tai Oxfordin ja AstraZenecan rokotteet. EU:ssa päätöksenteko ei ole ollut yhtä nopeaa.

– Tilanne ei ole ruusuinen. Puute muista hyväksytyistä rokotteista on jättänyt jälkeensä aukon, joka meidän on täytettävä omalla rokotteellamme, sanoi Biontechin toinen perustaja Ugur SahinSpiegel-lehdelle.

Yhdysvallat tilasi Biontech/Pfizerilta 600 miljoonaa rokoteannosta heinäkuussa, kun EU odotti marraskuuhun asti tilatakseen puolet tuosta määrästä.

Rokottamisen hidas tahti on herättänyt kritiikkiä monissa Euroopan maissa. Saksassa rokotukset on aloitettu hoivakodeissa asuvista vanhuksista. Sairaaloiden johtavat lääkärit ovat protestoineet, kun koronapotilaita hoitava hoitohenkilökunta on jätetty odottamaan vuoroaan.

Ranskassa hallitus taipui ilmoittamaan, että yli 50-vuotiaat terveydenhoidon työntekijät alkavat saada rokotetta maanantaista alkaen.

Britannia ottaa Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan koronarokotteen käyttöön jo nyt. Sen pitäisi tammikuussa kaksi miljoonaa annosta viikossa kuun puolivälistä lähtien. Ruotsin yleisradion SVT:n eilisen uutisen mukaan EU olisi hyväksymässä kyseisen rokotteen vasta helmikuussa, mutta ensi viikolla EU hyväksyisi Modernan rokotteen.

Valinnanvaraa ei ole syntynyt

Sahinin puoliso ja Biontehcin toinen perustaja Özlem Türeci toteaa EU:n odottaneen, että tarjolla olisi valikoima erilaisia rokotteita.

– Se on järkevä lähtökohta. Mutta jossain vaiheessa ilmeni, että monet eivät pysty tuottamaan rokotteita nopeasti.

Sahinin mukaan Biontech aikoo saada uuden tuotantolaitoksen käyntiin Saksan Marburgissa helmikuussa, ennakoitua nopeammin. Sen odotetaan voivan kasvattaa rokotteen tuotantoa 250 miljoonalla annoksella tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Yhtiö on myös tehnyt sopimuksia viiden lääkevalmistajan kanssa tuotannon kasvattamisesta ja keskustelee muiden kanssa.

– Tammikuun loppuun mennessä meillä pitäisi olla tiedossa, kuinka paljon kykenemme kasvattamaan tuotantoa, Sahin sanoi.

Biontech ja Pfizer ovat alustavasti suunnitelleet tuottavansa rokotettaan 1,3 miljardia annosta tänä vuonna, mikä riittäisi rokottamaan 650 miljoonaa ihmistä.