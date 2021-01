Norjan maanvyörymässä kadonneita etsitään jo kolmatta päivää – ”Tämä on edelleen pelastusoperaatio”

Raunioihin jääneet voivat selviytyä hengissä useiden päivien ajan, jos happea riittää.

Norjassa maanvyörymän jäljiltä on kahden päivän etsinnän jälkeen edelleen kateissa kymmenen ihmistä. Pelastustyöntekijöiden operatiivinen johtaja Harald Wisløff sanoi, että eloonjääneitä voi vielä löytyä, jos he ovat jääneet kiinni paikkaan, jossa saa happea. Arviosta kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

– Etsimme edelleen eloonjääneitä. On selvä, että tilanne ei näytä kovin hyvältä, mutta tämä on edelleen pelastusoperaatio eikä vainajien etsintä, Wisløff sanoi.

Sää tapahtumapaikalla on kylmä, mutta Wisløffin mukaan raunioissa voi selviytyä päivien ajan.

Paikallisen poliisin edustaja Karianne Knudsen kertoi uutistoimisto TT:lle uskovansa, että kadonneista moni on kuollut. Vyörymävaaran takia pelastustyö on ollut erittäin vaikeaa eivätkä pelastajat ole päässeet liikkumaan raunioissa. Apuna etsinnöissä on käytetty lennokkeja, lämpökameroita ja helikoptereita.

Dagbladetin mukaan raunioista pelastettiin uudenvuoden yön aikana kääpiövillakoira.

Maanvyörymä tapahtui Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna. Alueelta on evakuoitu noin tuhat ihmistä, mutta evakuointitarpeessa olevia ihmisiä arvioitiin tuoreeltaan olevan pitkälti toistatuhatta. Torstaina alueen pohjoispuolelta evakuoitiin vielä 46 ihmistä 14 rakennuksesta.

Onnettomuusalue on vanhaa merenpohjaa, ja syvältä maan alta löytyy suuria savikerroksia.