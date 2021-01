Gjerdrumin maanvyöry on synkentänyt Norjan uudenvuodenvieton. Vain muutaman kilometrin päässä tapahtumapaikalta asuvan suomalaisen Kristiina Erosen on vaikea käsittää painajaismaisia tapahtumia.

Norjassa Gjerdrumissa tapahtui keskiviikkona maanvyöry, jossa on tuhoutunut yhdeksän rakennusta ja niissä 31 asuntoa. Kadonneita ihmisiä etsitään yhä. Videokuvat tapahtumapaikalta kertovat aivan poikkeuksellisesta katastrofista.

Vain reilun neljän kilometrin päässä tapahtumapaikalta vastaa puhelimeen suomalainen Kristiina Eronen. Hän on asunut Norjassa jo parikymmentä vuotta, ja niistä viimeiset kolmisen vuotta Kløftassa. Se sijaitsee Gjerdrumin tavoin vähän Oslon pohjoispuolella.

Tieto tapahtumista tuli, kun Erosen Norjassa lastenhoitoapuna oleva äiti sai Suomesta viestin: ”Oletteko kunnossa?” Meni hetki tajuta, että nyt todella puhuttiin Gjerdrumista, joka sijaitsee siinä ihan lähellä.

Traagiset tapahtumat ovat järkyttäneet ja koskettaneet ihmisiä syvästi Kløftassa. Facebook-ryhmissä on kerätty leluja ja tavaroita evakkoon joutuneille perheille. Huoli on suuri, ja tunnelma on apea. Monella on tuttuja alueella, sillä varsinkin nuoriso liikkuu autoillaan paikkojen välillä.

Terveydenhoitoalalla työskentelevä Eronen kertoo, että hän kerran hänkin meinasi hakea töitä Gjerdrumin vanhainkodista. Tällä tietoa se on evakuoitu.

Erosessa maanvyöry herätti heti myös huolen siitä, millaiselle maaperälle oma talo on rakennettu. Kløftassa Erosen talo seisoo turvallisella ja tasaisella maalla, mutta kaikenlaista on ehtinyt tulla jo mieleen: mitä kaikkea esimerkiksi ilmastonmuutos aiheuttaa maaperässä? Mitä kaikkea se kestää?

Yhtä lailla hän on miettinyt, miten painajaismaiseen tilanteeseen ihmiset ovat joutuneet Gjerdrumissa nukkuessaan, keskellä työtä. Tai millainen tilanne voi olla loukkuun jääneillä.

Norjassa oli vuoden lopun lähestyessä ilmassa sama tunnelma kuin kaikkialla muuallakin: vuoden 2020 kaikkine ikävyyksineen piti olla jo lähes ohi.

Toisin kävi.

Normaalisti alueella olisi vuoden vaihtuessa ammuttu värikkäitä ilotulituksia. Vuoden ensimmäisen vuorokauden alkaessa oli kuitenkin aika hiljaista. Viranomaiset olivat pyytäneet, ettei ilotulitteita ammuttaisi, jotta ne eivät häiritsisi pelastustöitä.

