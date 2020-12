Boris Johnson piti eroa EU:sta hyvänä myös koronavirusrokotusten kannalta.

Britannian pääministeri Boris Johnson ylisti uudenvuoden tervehdyksessään Britannian eroa EU:sta ja esitti tyytyväisyytensä siitä, että ero astuu viimeinkin voimaan.

– Tämä on mahtava hetki tälle maalle. Meillä on vapaus omissa käsissämme, ja nyt se on meistä itsestämme kiinni, miten saamme siitä irti kaikista eniten, Johnson sanoi etukäteen nauhoitetussa puheessaan mm. Sky Newsin mukaan.

Johnsonin mukaan Britannia voi nyt vapaasti tehdä kauppasopimuksia eri puolille maailmaa.

Johnson piti eroa EU:sta suotuisana myös koronavirusrokotusten kannalta.

Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA antoi Pfizerin ja BioNTechin koronavirusrokotteelle myyntiluvan jo ennen joulukuun puoltaväliä, ja Britannia pääsi aloittamaan rokotukset heti.

Britannian ei tarvinnut jäädä odottamaan Euroopan lääkeviraston EMAn hyväksyntää, ja Britanniassa on ehditty rokottaa jo lähes miljoona ihmistä, kun EU-maissa mittava rokotusprojekti on vielä vasta alkutekijöissään.

Britanniassa on hyväksytty jo myös AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston rokotteen käyttö, kun EMA päättää siitä vasta myöhään tammikuussa.

Johnson piti Oxfordin yliopiston kehitystyötä mullistavana ja käänteentekevänä.

Boris Johnson sanoi, että vain harva jää ikävöimään päättynyttä vuotta.­

– Brittiläiset tiedemiehet eivät ole vain kehittäneet maailman ensimmäistä tehokasta hoitoa tautiin, vaan Oxfordin laboratorioissa on myös sytytetty valo tunnelin päähän. Britannia on ollut edelläkävijä, ja olemme vapaita tekemään asiat eri tavalla ja – jos tarve vaatii – myös paremmin kuin ystävämme EU:ssa.

– Oxfordin rokotetta voidaan valmistaa halvalla ja isoja määriä, ja se pelastaa lukuisia henkiä tässä maassa ja eri puolilla maailmaa, Johnson ylisti.

Johnson visioikin jo ajasta, jolloin ihmiset voivat taas mennä pubeihin, konsertteihin, teatteriin, ravintolaan tai ”vain kävelemään käsi kädessä rakkaan kanssa niin kuin tavallisesti on tehty”.

Johnson kuitenkin muistutti, että ne ajat ovat vasta tulossa ja että ennen sitä on edessä vielä raskaita ja kovia kuukausia.

Vuotta 2020 Johnson kutsui vuodeksi, jolloin hallituksen oli pakko päättää, miten ihmisten tuli elää ja kuinka monta ihmistä sai tavata.

– Se oli lisäksi vuosi, jolloin liian moni rakkaistamme kuoli ennen aikojaan. Voin kuvitella, että hyvin monet ihmiset ovat vain onnellisia, että voimme sanoa vuoden 2020 synkyydelle hyvästit!