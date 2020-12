Norjassa keskiviikon vastaisena yönä tapahtuneen maanvyörymän jäljiltä mahdollisesti eloonjääneiden etsintää on jatkettu Norjan Gjerdrumin kunnassa.

Pelastustyöntekijät eivät olleet torstaina aikana löytäneet kadonneiksi kerrottuja ihmisiä. Poliisin mukaan kateissa on yhä kymmenen ihmistä.

Gjerdrum sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Oslosta. Gjerdrumin keskustaajama Ask sijaitsee vyörymäalueen reunalla.

VG uutisoi, että kymmenen henkilöä on loukkaantunut maanvyörymässä. Heistä yksi on loukkaantunut vakavasti. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että kukaan olisi kuollut maanvyörymässä. Viranomaiset olivat torstaina optimistisia.

– Poliisi etsii yhä eloonjääneitä, korosti kenttäjohtaja Roger Pettersen.

Yllä oleva ISTV:n video näyttää maanvyörymäalueen laajuuden.

Poliisi kertoi kello 17 Suomen aikaa, että etsinnöissä ei ole edelleenkään löydetty ketään, mutta etsinnöistä on saatu tärkeää tietoa jatkoa varten.

Uudenvuodenaattona tutkittiin kaksi vyörymäalueella ollutta rakennusta, jotka ovat säilyneet vähin vaurioin. Taloista ei löytynyt ketään. Niiden asukkaita ole ilmoitettu kadonneiksi ja he ovat turvassa, kertoo poliisi.

Poliisi jatkoi etsintöjä illan aikana. Apuna on muun muassa helikoptereita ja lämpökameroilla varustettuja droneja.

– Valoa on vähän, mutta se ei estä meitä niin paljon, että emme voisi toteuttaa etsintöjä, Pettersen sanoi.

Maanvyörymän tuhoja.­

Pelastustöitä johtava Dag Andre Sylju sanoi aiemmin torstaina että mitä enemmän aikaa kuluu, sitä huonommat ovat mahdollisuudet löytää eloonjääneitä.

Paikallisen pelastuslaitoksen johtaja Morten Thoresen puolestaan kertoi, että pahiten vaurioituneet talot ovat siirtyneet jopa 400 metriä.

– Kadonneet saattavat olla näissä rakennuksissa, Thoresen sanoi.

Maanvyörymässä tuhoutui yhdeksän rakennusta, joissa oli yhteensä 31 asuntoa. Lisäksi tuhoutui kuusi autotallirakennusta, joissa jokaisessa oli viisi autotallia.

Viranomaisten tietojen mukaan alueella on melko varmasti vielä ihmisiä. Varmuutta asiasta ei ole, koska ihmiset saattavat olla lomailemassa. Viranomaiset kuitenkin kertoivat VG:lle, että kymmeneen henkilöön ei ole saatu yhteyttä. Kadonneiden joukossa on miehiä, naisia ja lapsia.

Tähän mennessä noin tuhat ihmistä on evakuoitu, mutta Gjerdrumin pormestari Anders Østensen kertoi VG:lle, että evakuoitujen määrä voi nousta 1 500:aan. Evakuoituja on siirretty hotelliin, jos heillä ei ole ollut muuta paikkaa mihin mennä.

Norjan viranomaiset ovat kutsuneet maanvyörymää yhdeksi maan modernin historian suurimmaksi. Maanvyörymä on järkyttänyt myös Norjan johtoa.

– Ajatukseni ovat kaikkien niiden luona, joita tämä koskee. Loukkaantuneiden, kotinsa menettäneiden ja niiden, jotka elävät nyt pelossa ja epävarmuudessa tämän katastrofin vuoksi, Norjan kuningas Harald sanoi keskiviikkona.

Norjan pääministeri pääministeri Erna Solberg kutsui tapahtunutta katastrofiksi.

Helikopteri tutkii onnettomuusaluetta.­

Vyörymän syy ei toistaiseksi ole tiedossa

Maanvyörymän syy ei ollut torstaiaamuun mennessä selvillä. NRK:n mukaan alueella on satanut viime päivinä runsaasti, mikä on voinut edesauttaa alueella tyypillisen savisen maaperän liikkumista.

– Aluetta on tutkittu aiemmin, ja siellä on tiedetty olevan juoksusavea. Yhtä laajojen vyöryjen mahdollisuus alueella on tällä hetkellä matala, Norjan vesivaranto- ja energiaviraston NVE:n tiedottaja Laila Hoivik kertoi AFP:lle kertoi keskiviikkona.

VG:n mukaan toistaiseksi ei ole varmaa, onko maanvyörymä ohi, koska vyörymäalueen reunalla on runsaasti taloja. NVE:n mukaan ei kuitenkaan ole todennäköistä, että alueella tapahtui yhtä suuri maanvyörymä kuin keskiviikkona.

Vyörymässä syntyneen kraatterin pituudeksi on arvioitu 700 metriä ja leveydeksi 300 metriä.

Vyörymäalue on Norjan vesi- ja energiaviranomaisen (NVE) mukaan 210 000 neliömetrin laajuinen. Suuri osa Romeriken alueesta, johon Gjerdrum kuuluu, sijaitsee vanhalla merenpohjalla, ja syvältä maan alta löytyy suuria savikerroksia.

Romerikessä on ollut useita merkittäviä maanvyöryjä vuosien varrella. Viikko ennen joulua sattui maanvyöry pohjoisempana, Nannestadissa.